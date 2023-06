Aterriza en España y Portugal One Man Support, la empresa que está revolucionando la consultoría y el Interim Management en Europa

Creada en Francia por ex consultores de primer nivel, OMS cuenta con más de 3.500 profesionales independientes que ya han colaborado con más de 300 multinacionales, pymes y startups One Man Support (OMS), líder europeo en consultores independientes de alto nivel, ha aterrizado en España con un nuevo y revolucionario modelo de negocio basado en potenciar el talento de profesionales independientes singulares, permitiendo a empresas de cualquier tipología acceder a perfiles altamente cualificados.

OMS llega a España y Portugal con la misión de ofrecer a sus clientes lo mejor de ambos mundos: la flexibilidad, la accesibilidad y la motivación de trabajadores freelancers, por un lado, y el acceso a recursos de alto nivel certificados y con una gran experiencia, por el otro. Gracias a sus recursos independientes, One Man Support ofrece soluciones para resolver retos relacionados con la estrategia y organización, la transformación digital, las finanzas e Interim Management.

Situación actual en España: dificultades para acceder al talento

Encontrar talento para llevar a cabo un proyecto, ya sea a nivel interno o externo, es uno de los obstáculos con los que se encuentran muchas empresas españolas. Numerosos estudios recientes elaborados por portales de empleo demuestran que las compañías siguen teniendo problemas a la hora de acceder a ese talento, mientas que, según la última encuesta de población activa, en España la cifra de paro se sitúa en un 12,9%.

En cuanto a las firmas de consultoría, el modelo tradicional es, a menudo, una garantía de excelencia y rigor, pero también está intrínsecamente limitado en términos de experiencia a los recursos y habilidades internas de la empresa. Para terminar con esta problemática, OMS ha creado un pool de independientes singulares en constante evolución con el objetivo de ofrecer soluciones a medida a sus clientes.

En Francia, país en el que OMS ya es una empresa consolidada, trabajar con consultores independientes es más común que en España. Son unos perfiles profesionales muy valorados por la sociedad, debido a la influencia de los países anglosajones.

Como explica Ignacio Marinas, uno de los socios de OMS en España, "en nuestro país, los consultores freelancers todavía tienen dificultades para acceder a determinados proyectos, ya que muchas empresas prefieren colaborar con consultoras convencionales, aunque los costes sean más elevados. One Man Support conecta las necesidades empresariales con el talento, un hecho muy estandarizado en otros países, como por ejemplo Francia".

Los socios de OMS resaltan que España es clave para el crecimiento de la empresa en Europa por el atractivo ecosistema empresarial y la necesidad de acceder a recursos de alto nivel que los acompañe en su crecimiento.

Sólida trayectoria desde la creación de One Man Support

En el país galo, OMS está considerada como una empresa de alto nivel, como Bain & Company, McKinsey & Company o Boston Consulting Group. Creada en 2013, One Man Support facturó 55 millones de euros durante 2022, contando, hoy en día, con 3.500 profesionales y más de 300 empresas inscritas. Desde su creación, han realizado más de 3.000 proyectos.

Según Marinas, "los consultores están repartidos por todo el mundo, lo cual no supone un impedimento, ya que la ubicación es cada vez menos importante para la realización del proyecto. Además, el consultor tiene un alto nivel de flexibilidad para viajar o cambiar de residencia temporalmente". Gracias a su filosofía, en España, ya han recibido encargos de grandes clientes, como Danone, Edenred o Pernod Ricard.

Perfiles singulares conjugando excelencia, independencia y experiencia operativa

Las empresas pueden encontrar profesionales con experiencia muy especializada en consultoría y en puestos operacionales, más accesibles que en una consultoría tradicional, asegurándose de que tienen un perfil altamente cualificado. Sus consultores y gestores independientes son meticulosamente seleccionados por el equipo de One Man Support para garantizar que cuentan con experiencia, formación académica de alto nivel y grandes cualidades humanas.

El proceso de reclutamiento para incorporarse a su plantilla es muy selectivo. Tras recibir una solicitud, OMS realiza entrevistas con cada profesional y verifica las referencias de antiguos clientes antes de unir el independiente al pool.

La transparencia entre OMS, el profesional independiente y los clientes

El profesional autónomo puede escoger las misiones en las que participar. OMS se ocupa de la contratación y facturación, además de ofrecer otros servicios a los independientes, como formaciones, eventos, un espacio de coworking y ayudas para la gestión de su empresa en todo lo que se refiere a la banca, seguros y contabilidad. De esta manera, el profesional solo tiene que concentrarse exclusivamente en su trabajo.

Para Joan Guisado, también socio de OMS en España, "una de las máximas en nuestro negocio es la transparencia en el modelo de costes y reparto del valor entre OMS, el cliente y el consultor independiente". La tarifa diaria que una empresa desembolsa por un proyecto es muy inferior a los estándares del mercado para consultoría estratégica. Los profesionales independientes pueden obtener mejores ingresos que en una empresa convencional, ya que el modelo de negocio es de cada 100 euros facturados, un 80% es para el profesional y el 20% para OMS para cubrir los gastos.

El equipo profesional que se forma para colaborar en cada proyecto es muy diverso, en función de las necesidades del cliente, puede tratarse de un solo consultor, hasta un equipo estructurado y se pueden crear fórmulas a tiempo parcial o completo, durante varios días o meses.

Sobre One Man Support

OMS es un pool de consultores y gestores independientes al servicio de sus retos estratégicos. Su misión es ofrecer a sus clientes lo mejor de ambos mundos: la flexibilidad y accesibilidad de la independencia, por un lado, y la excelencia de una firma de consultoría líder, por el otro. Sus 3.500 consultores y gestores independientes, contratados con gran selectividad, aúnan formación académica de alto nivel, experiencia profesional combinando consultoría y operaciones, y genuina calidad humana.

Detrás del proyecto se encuentra Arnaud Sourisseau, un conocido consultor francés con experiencia en la conocida empresa estadounidense Bain & Cie en las oficinas de París y Singapur, antes de embarcarse en este nuevo proyecto empresarial.

En España, Ignacio Marinas es uno de los líderes. Cuenta con una gran experiencia comercial y de marketing adquiridos a lo largo de 15 años en grandes empresas, como Procter & Gamble, L'Oreal o Nokia. Antes de entrar en OMS, trabajó en IRI y Danone, impulsando el crecimiento de las empresas a través de la Transformación Digital, explotando estratégicamente recursos innovadores de Big Data y Tecnología para las funciones de marketing y ventas.

Joan Guisado, el otro miembro directivo de la delegación española, cuenta con casi 20 años de experiencia en operaciones y dirección de proyectos, de los cuales, ha dedicado más de una década a trabajar en una empresa de consultoría estratégica en Francia y casi otra como profesional independiente. Joan ha colaborado con una gran parte de las empresas del CAC 40 en Francia.