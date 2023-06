PAJ GPS aconseja cómo esconder un localizador GPS en un coche o una moto

Estos dispositivos son aptos para localizar inmediatamente automóviles, motos, quads, embarcaciones, autocaravanas, etc. en caso de robo. Funcionan con tecnología 4G e informan del movimiento no deseado de un vehículo, detectando su posición exacta en más de 100 países PAJ GPS, compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización, recomienda las mejores formas de esconder un localizador GPS en coches o motos para que los ladrones no puedan encontrarlo y cumpla su función rastreadora.

El uso de localizadores GPS en automóviles y motocicletas se ha vuelto cada vez más popular como medida de seguridad para localizar los vehículos en caso de robo, un delito que sigue siendo un grave problema. Por ello, es esencial conocer las mejores estrategias para ocultar un localizador GPS en el vehículo y garantizar su eficacia.

Un localizador GPS es un dispositivo de muy pequeño tamaño que se instala en el automóvil o motocicleta y que utiliza la tecnología Global Positioning System (GPS) para transmitir la ubicación exacta del vehículo mediante una tarjeta SIM que envía los datos a sus servidores.

Dónde ocultar un rastreador GPS en el coche

Un rastreador GPS puede tener una batería recargable, con una duración determinada, o puede alimentarse conectándose a la batería del coche u otra fuente de alimentación del mismo. En este caso no es necesario recargarlo porque la propia batería lo alimenta de forma permanente.

Uno de los mejores lugares para ocultar el localizador GPS es en el interior delsalpicadero, aunque su instalación puede resultar complicada y es recomendable realizarla en un taller especializado. Si tienes posibilidad de colocar el rastreador en este lugar, es muy poco probable que sea descubierto. La composición del salpicadero permite que la señal del satélite GPS lo atraviese con relativa facilidad, con la ventaja de que oculta el rastreador a la vista.

Existen otros emplazamientos seguros para ocultar un localizador GPS: el parachoques, la consola central, el puerto OBD utilizado por la mayoría de los fabricantes, así como lugares más sencillos que no requieren instalación, como la guantera, debajo de los asientos, en el maletero o en los compartimentos internos de las puertas.

Y, por supuesto, el sitio más seguro para ocultar el GPS es en algún hueco junto al motor. En este caso el dispositivo irá conectado directamente a la batería, por lo que no será necesario recargarlo.

Dónde ocultar un rastreador GPS en una motocicleta

En España se roban unas 100 motos o scooters cada día, muchas de las cuales nunca se recuperan. En la inmensa mayoría de los casos las motos se roban para desguazarlas y convertirlas en recambio clandestino barato: viajan en camión hasta Tarifa catalogadas como chatarra y desde allí son embarcadas en un ferry hacia mercados menos vigilados como Marruecos o Argelia.

Para proteger las motocicletas de estos robos, se utilizan localizadores GPS, que, si bien no previenen el robo en sí, permiten detectar cualquier movimiento no deseado del vehículo (el dispositivo nos avisa de cualquier movimiento). Además, lo más importante es que estos dispositivos permiten al propietario rastrear los movimientos y la ubicación de la motocicleta y compartirla con la policía.

Sin embargo, para asegurar que el localizador GPS cumpla eficazmente su función y pase desapercibido para los ladrones, es fundamental ocultarlo de manera efectiva.

Una opción ideal es conectar el localizador a un punto de corriente de la motocicleta, como la batería. De esta manera, el dispositivo enviará una notificación instantánea cuando la moto se esté moviendo. Al mismo tiempo, esta conexión garantizará que el localizador GPS esté siempre alimentado gracias a la batería de la motocicleta.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal "FINDER" es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.