Affirma Biotech abre una ronda de financiación para ensayar unos nuevos compuestos activadores del sistema inmunitario para curar infecciones severas

Affirma Biotech, start-up con sede en el recinto modernista de Sant Pau, aborda el desarrollo de nuevos medicamentos para estimular el sistema inmunitario, para el tratamiento de infecciones severas virales y bacterianas. La compañía ha llevado a cabo un intenso programa de investigación en química médica, cuyo resultado es el descubrimiento de una familia de nuevos compuestos activadores del sistema inmunitario La compañía Affirma Biotech ha abierto una ronda de financiación en la plataforma Capital Cell en la que espera obtener la cantidad de 600.000 euros, con la finalidad de confirmar la eficacia de sus nuevos compuestos como activadores del sistema inmunitario para el tratamiento de infecciones severas virales y bacterianas de amplio espectro.

Affirma Biotech ha llevado a cabo un intenso programa de investigación en química médica, cuyo resultado es el descubrimiento de una familia de nuevos compuestos químicos, bio disponibles por vía oral, que son activadores del sistema inmunitario. Estos compuestos han estado protegidos por patente en marzo de 2023.

Con la ronda de financiación actual, Affirma Biotech completará la caracterización de las nuevas moléculas y llevará a cabo las pruebas de concepto in vivo que permitirán confirmar su actividad en las indicaciones de interés. Posteriormente, buscará una nueva ronda de unos 5 millones de euros con fondos de capital riesgo especializados en el sector Biotech para llevar a cabo el desarrollo preclínico y clínico de sus fármacos, con el objetivo de licenciarlos a un socio farmacéutico una vez finalizada la fase clínica 2.

Maribel Berges, CEO de la compañía, destaca la importancia de desarrollar nuevas herramientas terapéuticas de amplio espectro contra las infecciones virales "que contribuyan a resolver los retos cada vez más urgentes a nivel sanitario global. Pensamos que nuestra aproximación innovadora será clave en la viabilidad del tratamiento de enfermedades infecciosas que actualmente no tienen una solución médica completa". El objetivo de la compañía es iniciar los ensayos clínicos en un plazo máximo de dos años.

Affirma Biotech, que tiene su sede en el recinto modernista de Sant Pau, fue fundada en el año 2020 por Maribel Berges, emprendedora con más de 20 años de experiencia en el sector Biotech. Hasta el momento, ha obtenido un millón de euros de financiación aportados por diversos business angels con extensa experiencia en el sector biotecnológico, entre los que destacan, Antonio Parente, Alfons Hidalgo Luis Ruiz Avila y Reig Jofre Investments, entre otros. Affirma Biotech cuenta también con la ayuda Start-up Capital, concedida por Acció.

Aplicación de la activación del sistema inmunitario en el tratamiento de las infecciones severas

La activación del sistema inmunitario es un mecanismo de acción que ha supuesto una revolución en los últimos años en el ámbito de la oncología, pero que hasta el momento no se ha desarrollado para el tratamiento de las infecciones severas, donde se espera que suponga una innovación clave que contribuya al cuidado de algunas de estas enfermedades.

Esta nueva estrategia terapéutica presenta distintas ventajas: por un lado, dado que el agotamiento del sistema inmunitario del paciente es clave en la cronificación y severidad de diversas infecciones, los productos dirigidos a reactivar el sistema inmunitario serán medicamentos de amplio espectro, que permitirán el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas, causadas por virus o bacterias. Estas enfermedades presentan actualmente grandes necesidades médicas no resueltas y se espera que se incremente la incidencia en los próximos años. Por otra parte, los fármacos diseñados por Affirma Biotech serán de administración oral, lo que facilita el acceso universal de una amplia base de pacientes a las nuevas terapias desarrolladas por la compañía.

Affirma Biotech desarrollará sus nuevos fármacos inicialmente para el cuidado funcional de la Hepatitis B crónica, la enfermedad grave de hígado más prevalente a nivel global, que a día de hoy no tiene solución completa. La OMS estima que existen alrededor de 300 millones de personas que la padecen en todo el mundo y es la primera causa de cáncer de hígado. En total, se calcula que un millón de personas mueren cada año a causa de las complicaciones de este virus.

A medio plazo, se prevé también el desarrollo de estos medicamentos en otras indicaciones, como es el caso de la infección severa por influenza (gripe), citomegalovirus o infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. En este caso, es conocido que la resistencia antimicrobiana se ha convertido en un problema de salud global que podrá causar más muertes que el cáncer en las próximas décadas.

Más información en https://capitalcell.es/campaign/affirma-biotech/