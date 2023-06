'Imperfectas por fuera y brutales por dentro', nueva campaña de Allianz Partners y TALKUAL

A propósito de su compromiso corporativo con el medioambiente y la comunidad local, y con el objetivo de impulsar la producción y el consumo responsable de alimentos, Allianz Partners se suma a TALKUAL, lanzando una campaña centrada en darle una `segunda oportunidad´ a las frutas y verduras que no cumplen con los `cánones de belleza´ Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, entre abril y septiembre de 2022 se desperdiciaron más de 580 millones de kilos de alimentos. Fuera del consumo doméstico, fueron más de 10 millones de kilo-litros, siendo las carnes congeladas, las salsas, el café, las legumbres, las sopas, las cremas y los caldos, los alimentos más desperdiciados por los españoles en los últimos años.

Las razones de esto incluyen la confusión entre la fecha de consumo preferente y la de caducidad, así como la falta de conocimiento sobre el impacto del desperdicio de alimentos en ámbitos como el social (gestión de alimentos), el económico (sobreproducción de alimentos) y el medioambiental (desperdicio de agua y explotación de suelos).

En respuesta a este problema, han surgido empresas como TALKUAL, que se centran en ofrecer una opción de consumo responsable al dar una 'segunda oportunidad' a las frutas y verduras que no se venden en las grandes superficies al tener desperfectos como manchas o defectos de forma. La misión de TALKUAL lleva a la organización a incidir en el hecho de que la apariencia no limita el sabor o los nutrientes de estos alimentos y que consumirlos contribuye a un uso responsable de la producción.

Con el objetivo de abordar este problema, Allianz Partners se ha unido a TALKUAL para lanzar la campaña 'Imperfectas por fuera y brutales por dentro', la cual inició con la difusión de una serie de vídeos en los canales internos y externos de la entidad y que resaltan los beneficios del consumo de 'alimentos imperfectos', promoviendo la lucha contra el desperdicio alimentario.

Además, Allianz Partners llevó a cabo diversas acciones internas, como la organización de jornadas con frutas en la oficina, charlas con empleados y colaboradores de TALKUAL gracias a la participación de Mònica Serret parte del equipo de marketing de TALKUAL, e incluso un concurso interno para generar ideas saludables y sostenibles, premiando al ganador con una caja de frutas y verduras de TALKUAL. Además, para cerrar la campaña, también se ha lanzado un descuento especial del 20% en la web de TALKUAL para los empleados de Allianz Partners.

Por otro lado, además de la colaboración con TALKUAL, Allianz Partners ha iniciado también en este mes del Medioambiente dos nuevos proyectos: el lanzamiento del 'Bosque Allianz Partners' en colaboración con Tree-nation, para la recuperación de zonas boscosas y proporcionar empleo y educación a comunidades en distintas partes del mundo, y la campaña 'No sin mis libros de texto' en colaboración con la Fundación Melior, dedicada a la recogida de libros como un método de reciclaje, así como un medio para brindar material educativo a niños y jóvenes sin recursos.

Beatriz Toribio, responsable de Sostenibilidad en Allianz Partners, afirmó que "somos muy conscientes de que no hay planeta B y que todos, incluidas las empresas, debemos actuar para proteger y cuidar de nuestro entorno. Campañas como 'Imperfectas por fuera y brutales por dentro', el 'Bosque Allianz Partners' o la acción de recogida de libros con la Fundación Melior, son solo una muestra de algunas acciones, relativamente fáciles de poner en marcha por parte de las empresas y que generan un gran impacto positivo en las personas y en el medioambiente".

Aurora Beatrici, parte del equipo de Marketing de TALKUAL, concluye indicando que, "tenemos que seguir luchando contra el desperdicio alimentario y romper las barreras que impulsan a rechazar 'productos imperfectos' solo por su estética. Con TALKUAL queremos que el consumidor sea más consciente de cómo conservar, aprovechar y cocinar productos de calidad, de temporada y nacionales. Por ello, agradecemos a Allianz Partners por esta colaboración en el mes del medioambiente".

Más información sobre la estrategia de sostenibilidad de Allianz Partners aquí