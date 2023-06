Extradiciones pasivas y derechos fundamentales, de la mano de Oliver & Abogados

La extradición pasiva es un procedimiento legal internacional que se produce cuando un Estado (Estado requerido) recibe una solicitud de otro Estado (Estado requirente) para entregar a una persona que se encuentra en su territorio y que es buscada para ser juzgada o para cumplir una pena ya impuesta en el Estado requirente. Esta solicitud se puede hacer por varios motivos, pero generalmente se debe a que la persona en cuestión es sospechosa o ha sido condenada por cometer un delito grave en el Estado que solicita la extradición.

Este proceso está regulado por tratados y convenios internacionales, así como por las leyes nacionales de los Estados involucrados. Estos acuerdos y leyes estipulan los delitos por los cuales se puede solicitar la extradición, y establecen las condiciones y el procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo el proceso.

Es importante señalar que la extradición pasiva está sujeta a ciertos principios y derechos fundamentales. Por ejemplo, muchos países no permiten la extradición si existe el riesgo de que la persona sea sometida a torturas o tratos inhumanos o degradantes, o si se espera que la persona enfrente un juicio injusto en el Estado requirente. Este es uno de los motivos por los cuales es crucial tener una representación legal efectiva durante el proceso de extradición.

El proceso de extradición pasiva comienza cuando el Estado requirente emite una solicitud formal de extradición al Estado requerido. Esta solicitud normalmente debe ir acompañada de información que respalde la acusación o condena, incluyendo evidencia del delito y detalles sobre la identidad de la persona buscada. En muchos casos, la solicitud se hace a través de canales diplomáticos o de autoridades de justicia internacionales, como Interpol.

Una vez que la solicitud es recibida, el Estado requerido evalúa la solicitud y decide si cumple con los requisitos legales para la extradición. Este proceso puede implicar tanto a las autoridades ejecutivas (por ejemplo, el ministerio de justicia) como judiciales del Estado requerido.

Si el Estado requerido decide proseguir con la extradición, puede ser necesario un procedimiento judicial en el que la persona buscada tiene derecho a defenderse. Esta es una etapa crítica en la que un abogado puede argumentar en contra de la extradición por varias razones, como la falta de pruebas suficientes, la posibilidad de un juicio injusto en el Estado requirente, o la violación de los derechos humanos o fundamentales.

En el despacho de Oliver & Abogados, por ejemplo, los abogados trabajan diligentemente para garantizar que los derechos de sus clientes sean respetados durante todo el proceso de extradición. Esto incluye asegurarse de que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con los acuerdos y leyes internacionales, y que la persona no sea extraditada si hay un riesgo real de violación de sus derechos.

El papel de la representación legal en un caso de extradición pasiva es crucial. No solo puede ayudar a asegurar que el proceso se realice de manera justa, sino que también puede proporcionar apoyo y asesoramiento a la persona durante un momento muy estresante y difícil. Los abogados de Oliver & Abogados, gracias a su experiencia y conocimiento, ofrecen esta valiosa asistencia durante todo el proceso de extradición.