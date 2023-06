Logística e-commerce y cómo lo gestionan en MailMark

Para las empresas que gestionan todo su proceso de ventas y estrategias comerciales a través de internet, la interacción con su cliente supone un reto, ya que en el ciberespacio no son muy asequibles los canales de comunicación directa que generen confianza en la marca y que pongan al tanto a la organización de cualquier anomalía. A razón de esto, muchas empresas ven afectada su gestión comercial, sobre todo cuando sus proveedores de servicios logísticos no conectan con sus intereses y generan retrasos en la entrega de sus productos. Para evitar esta situación, la agencia experta en marketing directo y promociones al consumidor, MailMark, ha desarrollado un completo servicio de logística e-commerce con el que espera liderar la gestión integral de envíos y la atención al cliente de empresas que manejen una tienda online para comercializar sus productos.

Servicio integral de logística Este servicio nace de un interés de MailMark por ofrecer solución completa a todas aquellas marcas que por problemas de logística recurrentes como la pérdida de paquetes o los retrasos en la entrega y la falta de interacción y respuesta por parte de los proveedores de servicios de transporte se veían afectadas. Todas estas situaciones impedían que los clientes realizaran nuevas compras, influyendo directamente en la fidelización y, por lo tanto, todas estas situaciones se convertían en perdidas económicas para la marca.

Es por esto que MailMark se ha enfocado en consolidar y fortalecer las relaciones de confianza con los clientes de la organización, encargándose de la gestión de envíos y la atención al cliente de negocios e-commerce. De esta misma forma lo han hecho con su última colaboración con la empresa La Zurra Gourmet.

Este enfoque permite estrechar lazos entre marcas y consumidores, generando un mayor grado de confianza y, por consiguiente, aumentar las ventas a largo plazo. Esto implica la gestión de picking de pedidos, el control de productos en stock, el diseño de un sistema de entregas optimizado, el manejo de plataformas de comunicación del estado del envío a través de SMS e email, la gestión logística inversa, etc.

Atención al cliente especializada Asimismo, MailMark también se encarga de la atención integral al cliente, poniendo a disposición de la marca un contact center personalizado y especializado en entregas de pedidos. Además, también ofrece un esquema de atención multicanal, que incluye chats, emails, teléfonos y redes sociales. Las empresas también pueden hacer uso de un bot de atención 24/7, con el cual tomar las inquietudes de los clientes fuera del horario laboral y resolver dudas de baja complejidad.

Los interesados un servicio de logística multimodal e integral, solo deben acceder a la página web de MailMark y solicitar más información sobre sus servicios para tiendas online y logística e-commerce.