Talleres Murillo destaca la importancia de revisar el coche antes de viajar

Revisar el coche para empezar una aventura de verano por carretera no tiene que ser un dolor de cabeza. En esta lista está todo lo que los conductores deben chequear antes de salir Llega el verano y las personas están emocionadas por emprender aventuras en familia, con sus parejas o simplemente con amigos. Sin embargo, la seguridad debe ser la prioridad de todos, ya que los accidentes están a la vuelta de la esquina y a la orden del día. Talleres Murillo, experto en reparación y mantenimiento de vehículos y flotas, brinda una lista de cosas que revisar en el coche antes de viajar.

Los neumáticos deben estar en buen estado y contar con buena presión, ya que una baja puede provocar desgastes, fisuras e incluso reventarse. El neumático de repuesto no puede faltar, sobre todo si se trata de un viaje largo. Es importante recordar, que la presión se debe medir con el coche cargado, pues el nivel varía según la carga y temperatura de las ruedas.

Los aceites y fluidos, como el aceite del motor y el refrigerante, están en la lista de chequeo. Deben estar en el rango indicado por el fabricante para que el coche funcione de manera óptima, y en el caso del refrigerante evitar un sobrecalentamiento. La falta de estos fluidos puede provocar costosos daños al motor. Otros líquidos a verificar son el de frenos y el limpiaparabrisas.

Las luces son elementos importantes hasta en la ciudad, pero al viajar en carretera todavía más. Se debe verificar que todas estén en correcto funcionamiento, pues son una forma de comunicarse con otros conductores. Por ejemplo, con la luz de freno se indica que el auto se está deteniendo.

Los frenos deben ser comprobados antes de empezar el viaje para asegurarse que respondan de manera inmediata. No deben tener ruidos o vibraciones y el disco no debe estar cristalizado. Si se presenta alguna de estas condiciones es mejor llevar el coche a una revisión y reparación profesional.

Es importante que la batería no muestre signos de debilidad como luces opacas o dificultad al momento de encender. Si ya tiene varios años, es mejor reemplazarla antes de iniciar la travesía.

El rendimiento del motor va muy de la mano con el sistema de escape, pues al estar en óptimas condiciones no permite que los gases de combustión lleguen hasta el habitáculo y minimiza el daño al medio ambiente reduciendo la toxicidad.

Los limpiaparabrisas junto con sus componentes y el líquido deben estar al día, por si se registran lluvias en el camino que puedan dificultar la vista.

Los cinturones de seguridad salvan vidas. No deben estar en mal estado, las hebillas y las lengüetas se deben enganchar y desenganchar de forma rápida sin problemas, como atascos.

Preparar una carpeta con toda la documentación en regla. Esto salvará de muchos dolores de cabeza en caso de control policial o accidente. También es importante incluir un kit de salud para los pasajeros y una caja de herramientas para el coche, que contenga un gato, triángulo, luz de emergencia, llaves y otras herramientas para solucionar desperfectos.

Por último, el aire acondicionado, aunque no es primordial para un viaje seguro, sí es importante para mantener un ambiente cómodo y fresco, especialmente en el verano, donde un exceso de calor puede inducir más al cansancio del conductor.