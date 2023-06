Los II Premios Animal’s Health reconocen la labor de los profesionales más destacados de la salud animal y la veterinaria de España

En la segunda edición de estos premios se ha reconocido el talento y la trayectoria de 12 profesionales relevantes relacionados con la salud animal y la veterinaria de España El sector veterinario y de la salud animal de España se ha dado cita este martes 27 de junio en la gala de los II Premios Animal’s Health, los primeros galardones de ámbito nacional de la salud animal.

El Hotel Villa Magna de Madrid ha vuelto a ser el escenario elegido para acoger el encuentro de referencia del sector, que en esta segunda edición ha contado con la colaboración de Boehringer Ingelheim, Dechra, Hill’s Pet Nutrition y MSD Animal Health, y ha reconocido las aportaciones y logros de personas e instituciones del sector bajo el enfoque ‘One Health’.

Con estos galardones, Animal’s Health ha querido apostar otro año más por la visibilización del talento de todos estos profesionales, que con su labor esencial garantizan la Salud Pública del país.

A la ceremonia de entrega de premios, dirigida por la periodista Helena Resano, han asistido numerosos representantes y autoridades de la salud animal y humana de España, como Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad; Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias; Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps); y Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias.

Asimismo, han acudido al evento Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados; Isabel Peña-Rey, directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan); Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación de la Región de Murcia; Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid; Ángel de Oteo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid; y Jorge Garbisu, director general de Agricultura y Ganadería del País Vasco.

Igualmente, han asistido a la entrega de premios representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como Leonor Algarra, subdirectora general de Medios de Producción Ganadera, y Emilio Luis García Muro, subdirector general de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. También ha estado presente Ana Castro Morera, vicepresidenta de Innovación y Transferencia del CSIC.

Por su parte, la profesión veterinaria española ha estado representada por Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española; Rafael Laguens, presidente de la Asociación Mundial Veterinaria; y Arturo Anadón, presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, entre otros muchos nombres del sector.

Durante la gala, se han entregado 11 galardones que representan todas las facetas del sector veterinario y de la salud animal, incluyendo el ‘Premio One Health de España’.

Además, en esta edición, ha tenido también lugar la entrega del Premio ‘Mujer del Año’: Mujeres Influyentes en Salud Animal y Veterinaria de España 2023, que se ha entregado durante la ceremonia.

Los 11 galardonados de los Premios Animal’s Health y el Premio a la Mujer más Influyente

Como en la primera edición, uno de los reconocimientos más especiales de la ceremonia ha sido el ‘Premio One Health de España’, pues condensa la esencia de los Premios Animal’s Health. En esta ocasión, no ha recaído en una veterinaria, sino en la médica Ana Méndez, coordinadora de Pediatría Hospitalaria e Inmunodeficiencias del Servicio de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Universitario La Paz y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, por su labor para prevenir y concienciar sobre las zoonosis y su relación con las mascotas, que conviven con muchos niños inmunodeprimidos y que tantos beneficios emocionales les aportan.

El trabajo de los veterinarios en ámbitos relacionados con la Salud Pública también ha sido puesto en valor en esta edición. De esta manera, Consuelo Rubio, jefa del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Aemps, ha sido reconocida con el ‘Premio Salud Pública’, por su trabajo garantizando la calidad, seguridad y eficacia de estos fármacos, que tienen una importante repercusión tanto para la salud animal como para la salud humana y del medioambiente.

Desde Animal’s Health también se han querido reconocer los esfuerzos del Principado de Asturias y del País Vasco para garantizar la Salud Pública, con la implantación de la vacunación obligatoria contra la rabia en perros en ambas regiones. El ‘Premio Administración Pública’ fue recogido por Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, y Jorge Garbisu, director general de Agricultura y Ganadería del País Vasco, que han reconocido la importancia de garantizar la salud animal para, a su vez, garantizar la Salud Pública.

Otro ámbito del ‘One Health’ que ha destacado este año ha sido el medio ambiente, con el ‘Premio Sostenibilidad’, que ha recaído en la Estrategia VetSostenible de la Organización Colegial Veterinaria. Como representante de la OCV, su presidente, Luis Alberto Calvo, ha recibido el premio de manos de Pilar Brazis, Country Manager Iberia en Dechra.

La parte clínica no ha querido dejarse de lado en estos premios, y el ‘Premio Animales de Compañía’ ha ido a parar a manos de uno de los veterinarios más reconocidos de España, José Luis Puchol, que fundó una de las primeras clínicas veterinarias de Madrid y es uno de los miembros fundadores de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía. El premio a Puchol fue entregado por Elena Gratacós y Marta Piqué, directora gerente y gerente de la Unidad de Negocio de Animales de Compañía de Boehringer Ingelheim Animal Health España, respectivamente.

En cuanto al ‘Premio Animales de Producción’, ha sido entregado a Librado Carrasco, director general de Planificación de la Investigación de la Junta de Andalucía, por ser el impulsor del Programa ‘Rocinante’, un proyecto altruista de cooperación cívico-militar con el Ministerio de Defensa para garantizar servicios veterinarios a ganaderos del Líbano.

En esta segunda edición de los premios también se ha reconocido el trabajo de toda una vida dedicada a la profesión veterinaria de José Manuel Sánchez-Vizcaíno, galardonado con el ‘Premio Trayectoria Profesional’. Sánchez-Vizcaíno es uno de los grandes exponentes de la veterinaria en España y a nivel mundial, y ha contribuido a controlar y erradicar enfermedades animales de gran importancia en todo el mundo, como la peste porcina africana, la peste equina y la peste porcina clásica.

Por otro lado, la joven veterinaria Lorena Franco, investigadora postdoctoral de la Universidad de Murcia, ha sido reconocida con el ‘Premio Joven Talento’ por su destacada carrera científica estudiando biomarcadores de infección en sangre y saliva de cerdos.

Asimismo, en el ámbito de la investigación, ha sido reconocido el veterinario Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la UCM y único español del grupo de 15 expertos en resistencia a los antibióticos de la Organización Mundial de la Salud. Por este y otros muchos logros, fue el ganador del ‘Premio Investigación’.

Por último, también se han premiado dos ámbitos menos conocidos de la profesión veterinaria: la seguridad alimentaria y el bienestar animal. María Marta López Alonso, catedrática del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela, se ha hecho con el ‘Premio Seguridad Alimentaria’; y María del Carmen Fernández, miembro del Comité Español de Ética de la Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha sido galardonada con el ‘Premio Bienestar Animal’.

Además, este año, como parte de la gala, se ha entregado el Premio ‘Mujer del Año’: Mujeres Influyentes en Salud Animal y Veterinaria de España a Consuelo Serres, presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España.

El cierre del evento ha corrido a cargo de la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha dedicado unas palabras a los asistentes, destacando la labor de Animal’s Health por visibilizar el sector y defendiendo la colaboración entre los distintos profesionales sanitarios para garantizar la salud de las personas, animales y medio ambiente.