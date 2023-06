Omorovicza y Medik8 tienen los travel sizes de belleza que no pueden faltar en el neceser este verano

Si se viaja con el equipaje justo o en avión con maleta de mano, existen cosméticos de tamaño mini que aportan enormes beneficios a la piel Todavía queda tiempo para que arranque oficialmente la temporada de las vacaciones, pero, pronto tocará preparar todo para disfrutar de esos merecidos días de descanso. Y si hay una de las tareas más tediosas es preparar la maleta y el neceser, sobre todo cuando se viaja con equipaje de mano. El espacio es reducido y, cuando se quiere llevar tantos modelitos para hacerse las mejores fotos y verse guapa a rabiar, cuesta hacer selección de productos de belleza. Eso sí, las expertas en belleza lo tienen claro: hay cosméticos de tamaño mini sin los que no se pueda viajar en verano: se tenga el destino que se tenga, ya sea, playa, montaña o para las que se van a quedar en la ciudad haciendo pequeñas escapadas por los alrededores. Son las travel sizes, que dan unos resultados maxis y con tamaños mini y con precios más económicos.

­¿Por qué la piel necesita más humectantes en verano?

El sol, la sal y el cloro tienden a deshidratar la piel en verano y, aunque se apliquen protectores solares que contienen aceites, no es suficiente porque lo que necesita la piel son productos humectantes, que son grandes aliados para hidratar la piel y prevenir la pérdida de humedad. "La piel necesita humectantes por varias razones. En primer lugar, la barrera puede dañarse debido a factores como el clima seco, la exposición excesiva al sol, el cloro de las piscinas, la sal del mar. Cuando se daña la barrera cutánea, la piel pierde humedad y se vuelve seca, áspera y propensa a la irritación", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Por eso, son tan necesarios los cosméticos humectantes, como el caso de los serums y brumas faciales. "Los humectantes ayudan a restaurar y mantener el equilibrio de humedad de la piel. Al aplicarlos, favorecen que se selle esa humedad, además de que suavizan la piel seca", cuentaMarta Agustí, experta en cosmética y asesoría técnica de Purenichelab.com.

Y si hay algo que calme esa sed cutánea tan propia del verano, es el ácido hialurónico, "que aporta humedad a diferentes niveles cuando se trabaja con distintos pesos moleculares. El ácido hialurónico hidrata en profundidad, suaviza y logra que la piel tenga mayor volumen, a la vez que rellena las arrugas y las líneas finas de expresión", recalca Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

­Hydr8 B5 Travel Size, de Medik8, es un sérum con alta carga de ácido hialurónico de múltiple peso molecular y vitamina B5 para una completa hidratación de la piel. 20€ en Medik8.es (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS y THE MONETISE para afiliación).

Pero además de hidratar por la mañana, se necesita mantener la hidratación durante todo el día y llevar una bruma facial en el bolso servirá de gran ayuda. "En el caso de una bruma facial no solo te refresca al instante, también es capaz de equilibrar el rostro y mejorar sus niveles de hidratación y puedes repetir su aplicación tantas veces como te apetezca",Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Queen of Hungary Mist Travel Size, de Omorovicza, es una bruma facial famosa por sus propiedades refrescantes, hidratantes y tonificantes. Su aroma a salvia, flor de azahar y agua de rosas está inspirado en la fragancia Reina de Hungría, la primera fragancia registrada de la historia y que usaban personajes tan icónicos como Sissi. 25€ en Purenichelab.com

­Otros cosméticos de menos de 100ml que no pueden faltar

Hay otros cosméticos que tampoco tienen por qué suponer un problema, sobre todo si en las vacaciones tienen el temido veto a los productos de más de 100ml. Existe una selección de opciones que pueden caber perfectamente en el neceser.

Ultra-Lightweight Calming Veil de Perricone MD con SPF35. Está formulado con un 99% de Cannabidiol (CBD) puro y tiene una textura ultraligera. Deja la piel con una sensación de calma y, como el protector solar de Byoode, deja un acabado invisible y no graso. 77,95 € en Perriconemd.es

Light Cream SPF30 Harmony, de Byoode, es una crema de acabado ligero con protección solar SPF30 que proporciona un filtro potente frente a los rayos UVA/UVB. No deja acabado blanquecino y aporta antioxidantes a partir de vitamina E y extracto de raíz de rábano. 55€ en Byoode.

Lotus Water Calming Mask trabaja con el poder relajante y antioxidante del loto de agua, además de incluir madecassoside, té verde y extracto de raíz de regaliz. En sinergia, todos los principios ofrecen actividad calmante y regeneradora de la piel, ideal para después de haber estado expuesto al sol. 12€ en Purenichelab.com