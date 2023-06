Finanzate detecta un aumento en el número de particulares con préstamos simultáneos

Hipotecas, préstamos para coches, consumo o la financiación de las vacaciones de verano son algunos de los motivos más habituales para solicitarlos. El hecho de contraer varias deudas de manera simultánea se verá reflejado en el historial crediticio Según Finanzate, la red de intermediarios financieros (www.finanzate.com), el número de usuarios particulares con préstamos simultáneos ha crecido en el último año para poder financiar la economía personal.

Desde Finanzate explican que cada vez es más habituales entre los españoles tener varios préstamos. La adquisición de un coche o la vivienda son los principales motivos de endeudamiento de las familias seguido de los préstamos al consumo o por temas relacionados con la salud.

Sin embargo, desde que comenzara la inflación cada vez es más habitual recurrir a préstamos para cubrir necesidades puntuales como la salud, o la compra de material profesional, educativo, escolar o incluso para pagar las vacaciones.

Para conseguir estos préstamos la opción más habitual es la de recurrir directamente a la banca. Sin embargo, cada vez es más habitual recurrir a intermediarios financieros ya que estos profesionales no sólo están especializados en la negociación con las entidades sino que pueden conseguir, en ocasiones, mejores condiciones. Además, con la situación económica actual se han endurecido las condiciones y ha aumentado la dificultad para conseguir esta financiación.

Los expertos de Finanzate explican que se el motivo que sea para endeudarse lo más importante es tener un control del gasto y un presupuesto para que estos préstamos simultáneos no se conviertan en un lastre para la economía personal o familiar.

los préstamos simultáneos son un mecanismo por el cual, una persona puede tener al mismo tiempo uno o más préstamos diferentes. Para poder acceder a una segunda financiación las entidades se centrarán en los ingresos suficientes para poder afrontarlo.

Desde Finanzate explican "uno de los principales beneficios que aportan estos préstamos simultáneos, es la posibilidad de adquirir bienes de alto costo en poco tiempo y con ciertas ventajas para cancelarla. De manera que, legalmente se puede pedir préstamos simultáneos en diferentes entidades financieras".

Salud del historial crediticio y capacidad de pago

Ante esta tendencia, desde Finanzate explican que el hecho de contraer varias deudas de manera simultánea se verá reflejado en el historial crediticio. De este modo, el incumplimiento de plazos de devolución del préstamos afectará negativamente en este historial y complicará a la larga la relación con la entidad financiera para futuras solicitudes. Por este motivo es muy importante gestionar correctamente el endeudamiento contraído.

Desde Finanzate apuntan a que muchos usuarios desconocen cómo calcular su capacidad de endeudamiento lo que hace que afecte a sus finanzas personales.

Por este motivo, los expertos recomiendan calcular la capacidad de pago de una persona, tomando como base disponible para amortizar la deuda, el 30% del sueldo o los ingresos mensuales.

"La cantidad de dinero que se destina para cubrir el pago de las deudas no debe ser superior al 30% del salario que se percibe al mes. Para cuidar de la salud financiera, se deben sumar todos los ingresos y gastos fijos mensuales. Dentro de los gastos fijos se encuentran, los servicios, transporte, combustible, educación, seguro de salud, vivienda, entre otros. También se pueden agregar los gastos variables, es decir las vacaciones, los regalos, el entretenimiento y fechas especiales. Después de saber con exactitud el total de las cantidades, se deberá restar los gastos a los ingresos, finalmente el resultado de la operación se multiplicará por 30%. La cifra resultante, representa la cantidad de dinero que se puede disponer para asumir uno o varios préstamos" concluyen los expertos de Finanzate.

La mayoría de las desestimaciones de financiación se deben a que los solicitantes superan este 30% aunque en ocasiones se hacen excepciones. Por ello cada vez más particulares y empresas recurren a intermediarios financieros que son expertos en encontrar la mejor financiación personalizada y ajustada a cada necesidades. Además estos expertos pueden lograr acuerdos con mejores condiciones económicas.