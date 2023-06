'Escepticismo o Barbarie' de José Quintás Alonso disponible en Onuglobal.com

José Quintás Alonso, autor de 'Escepticismo o barbarie' incluye dicho texto en el blog que mantiene (www.onuglobal.com) ofreciendo la posibilidad de su descarga gratuita en formato pdf. 'Escepticismo o barbarie' es una colección de breves escritos que tratan temas variados utilizando diversas técnicas, entre las que predomina la charla desenfadada entre amigos, compañeros/as de trabajo; no en vano la conversación suele ser una de las más potentes herramientas de formación de opinión En Escepticismo o barbarie, José pone en boca de sus personajes en varias ocasiones a Carl Sagan y al mismo tiempo propone utilizar la simulación organizativa para tratar de superar la aplicación de teorías que ya han mostrado fehaciente y repetidamente su no validez; ahora bien, en el estadio actual de la psicología y sociología, ante la dificultad para discernir lo que más se aproxima a una descripción de la realidad, no ya pasada, si no presente, ¿cómo progresar en este campo de conocimiento? En este sentido, el autor, físico de formación, planteó un "método incómodo", sin atajos, laborioso que, solo posiblemente, ofrecerá resultados que permiten ampliar el conocimiento sobre la forma en que funcionan las organizaciones de las que forman parte los humanos.

No es este el único texto disponible en onuglobal.com; a título de ejemplo y en el apartado "Material de investigación" puede descargarse la tesis doctoral :"Análisis de los factores y políticas comunitarias que favorecen el diseño y ejecución de la planificación estratégica de grandes ciudades y áreas metropolitanas, basándose en las experiencias de Barcelona, Bilbao y Valencia". La utilización de ecuaciones estructurales en el desarrollo de dicha tesis fue, a juicio del autor, un intento de introducir en nuevos métodos en el tratamiento de las organizaciones con humanos. Sin duda, actualmente, la potencia de lenguajes con sólida implantación y excelente ecosistema, la potencia de computación, los aplicativos de inteligencia artificial, apoyarán la labor de las personas que se sientan atraídas por lograr avances en este campo tan esquivo.

El blog está dividido en varios apartados: "Blog", "Material de investigación", "Bio" y "Material Diverso", siendo en este dónde se encuentra el texto Escepticismo o barbarie.