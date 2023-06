FETĒN y OBP revolucionan la industria cosmética con una fusión sin precedentes en el mercado

Dos de las firmas españolas líderes en cuidado de la piel, barba y pelo se unen para dar una respuesta integral a las demandas de cuidado de los hombres.

En los últimos tiempos parece que no hay más de más que los cuidados para hombres. Algo perceptible no solo por parte del consumidor promedio, cada día más consciente de los nuevos hábitos de belleza también masculina, sino también en los datos de un sector que ha experimentado uno de los ratios de crecimiento más impresionantes en los últimos años, pues según STANPA, España exporta cada año más cosmética que bienes tan característicos históricamente como el calzado, aceite o mobiliario.

Lo anterior denota una alta percepción de los productos españoles de cuidado en el extranjero, si bien de puertas para dentro España es pionera en soluciones para el segmento masculino, siendo los hombres españoles los segundos que más se cuidan de todo Europa, detrás de los alemanes, según estudios de Kantar. Todo ello demuestra que los hombres, cada vez menos condicionados por los estándares sociales del pasado, han dado el paso para verse bien y sentirse mejor, algo que las principales marcas españolas e internacionales del sector han sabido entender, centrándose cada vez más en dar una respuesta integral a estas necesidades.

En este propósito compartido de evangelizar en los cuidados masculinos, dos firmas españolas independientes y entre los líderes del sector han dado un paso adelante para diversificar en sus productos y ofrecer soluciones integradas de cuidado para hombre, de la mano. Se trata de FETĒN (Cosmética Masculina, Yunquera de Henares) y OBP (Official Barber Products, Málaga), la primera especializada en cuidado de la piel de alta calidad y sostenible y la segunda en el cuidado de la barba y el pelo a través de nuevas experiencias. “Ambas marcas hemos partido de la idea de facilitar en conjunto soluciones completas de cuidado y hemos unido la fuerza de dos empresas que, sin lugar a dudas, somos referentes en el mercado tanto en nuestras respectivas categorías de producto como en nuestro empeño en los dos ámbitos digital y físico con clientes B2B y B2C”, expone Eduardo López-Villalta, cofundador de FETĒN.

Con ello, buscan impulsar el canal profesional dando herramientas a todo un segmento de puntos de venta del sector belleza (principalmente barberías, peluquerías y centros estéticos) para diferenciarse y ofrecer la posibilidad de vender soluciones 360º a sus clientes. Todo ello de la mano de productos de alta calidad de dos marcas españolas referentes y que conectan con el público masculino desde la sencillez y la transgresión.

Son muchos los motivos por los que este gran acuerdo se produce, especialmente cuando el sector despunta como nunca antes lo había hecho y en un momento en el que las empresas, independientemente de su sector, se ven forzadas a poner en marcha estrategias cruzadas en diversidad de canales para potenciar conjuntamente su presencia de marca y resultados de negocio. “Con esta integración de OBP y FETĒN estamos uniendo la apuesta por una alta penetración en el canal retail y distribución al tiempo que posicionamos en conjunto en entornos digitales a través de variedad de canales que confluyen en un objetivo: cuidado global de alta calidad a un precio justo”, expone Alejandro Arana, CEO de OBP y una de las grandes personalidades del mundo barbero, tan en boga en los últimos tiempos. Con el compromiso de seguir impulsando el canal profesional y los negocios del sector barbería y estética, OBP y FETĒN promueven nuevas y mejores experiencias en los puntos de venta físicos con los que trabajan, volviéndolos igual de competitivos que el canal digital, conviviendo con y nutriéndose de su alcance.

Así, ambas empresas fusionan dos universos con alcance de más de 800 puntos de venta físicos (barberías, centros estéticos y farmacias) a nivel nacional, acuerdos con distribuidores relevantes del sector, venta en grandes cadenas y la reputación de dos firmas repetidamente premiadas por diversos organismos y que tienen claro donde van a llegar: “FETĒN y OBP somos dos empresas con un enorme recorrido y potencial, queremos convertirnos en el referente mundial de beauty & wellness para hombres del siglo XXI” en palabras de Ester Somolinos, cofundadora de FETĒN. Estando cerca de esta meta en el país, ahora plantean nuevas estrategias de crecimiento dentro y fuera de España con el objetivo, eso sí, de democratizar el mundo de los cuidados dando herramientas a los hombres para que se atrevan a vivir con más actitud.

Sobre FETĒN Somos Fetén S.L. es una empresa fundada en 2021 por Ester Somolinos Pérez y Eduardo López-Villalta Navarro en Yunquera de Henares, un pueblo de 4.000 habitantes de Guadalajara. La sociedad desarrolla y comercializa soluciones de cuidado personal para hombres, a través de productos cosméticos basados en la alta calidad, la sostenibilidad y hechos 100% en la España rural.

Bajo la marca FETĒN, la firma de cosmética se posicionó como una de las startups del año con el Premio Excelencia Empresarial de la CEOE, además de otros premios y diversas colaboraciones con marcas, puntos de venta, instituciones e influencers. Cuentan con el apoyo financiero del Ministerio de Industria y Comercio, siendo uno de los líderes del sector por su efectiva evangelización y comercialización de soluciones de cuidado pioneras para hombre. Promueven la autenticidad y el modo de vida “fetén” como filosofía de marca, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico, trayendo al frente el entorno rural y apoyando a los negocios locales.

Sobre OBP OBP – Official Barber Products – es una marca ideada por barberos, basada en la experiencia y tradición de profesionales que suman más de 200 años de historia. Nace en 2017 de la mano de Alejandro Arana, malagueño de nacimiento, tercera generación de barberos y referente del sector, quien ha trabajado internacionalmente con diferentes firmas antes de crear OBP, no sin invertir años previos de investigación y desarrollo con el objetivo de obtener una línea de gran calidad, natural y vegana, capaz de ofrecer soluciones reales para el cuidado masculino, donde destaca también su facilidad de uso texturas y aromas.

Esta firma independiente ha sabido entender el concepto del lujo desde la calidad, naturalidad, cercanía y profesionalidad, siendo las barberías y peluquerías su mejor prescriptor, una estrategia que ha posicionado a OBP como una de las marcas preferidas en España por los salones profesionales de target más altos, referentes del sector, y clientes más exigentes en su cuidado personal. Gracias a lo anterior, OBP ha sido reconocido internacionalmente por Best Beauty Buys y Best Beauty Awards que posicionan a OBP como mejor marca de cuidado masculino, según los consumidores del Reino Unido.