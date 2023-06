PgO Veterinaria apuesta por la calidad y vanguardia para sus postgrados

La importancia de la formación de postgrado veterinaria es indudable. Resulta esencial para aquellos profesionales que se dedican a velar por la salud de los animales mantenerse actualizados, dada la constante evolución de las técnicas y los tratamientos, garantizando, de este modo, poder ofrecer la mejor atención a sus pacientes.

En esta línea, PgO Veterinaria apuesta por ofrecer a los veterinarios programas eminentemente prácticos y a la vanguardia del sector, con docentes de reconocido prestigio y referentes en las áreas en las que ejercen principalmente.

PgO Veterinaria ofrece postgrados que dan respuesta a la necesidad de formación más completa y específica para licenciados en Veterinaria, técnicos y auxiliares de veterinaria que busquen ampliar su currículum académico.

Programas que abarcan desde máster hasta cursos short, pasando por diplomas de experto o especialización, y con los que PgO Veterinaria se posiciona como una institución formativa de altísimo nivel para quienes buscan mantener una formación continua y de calidad que los convierta en profesionales actualizados, capaces de dar respuesta las patologías de sus pacientes.

Áreas de especialización La profesión veterinaria es una disciplina muy amplia que engloba gran variedad de campos y especializaciones, como la medicina de pequeños y grandes animales, salud animal, salud pública o investigación, entre otras.

Actualmente, PgO Veterinaria cuenta con los postgrados enfocados, principalmente, a la atención de pequeños animales desde diferentes campos de especialización. Por un lado, ofrece programas sobre cirugía, medicina del comportamiento o etología clínica, anestesia y analgesia, oftalmología u odontología veterinaria.

Precisamente en esta última especialidad se ha centrado el último curso teórico-práctico, celebrado en Málaga, Exodoncia, Periodoncia, Profilaxis Dental y Anestesia en Odontología Veterinaria, dirigido por Juan Ignacio Trobo.

Este programa permitió a alumnos aprender a realizar el diagnóstico, planificación, radiografía y tratamiento de las consultas odontológicas más frecuentes, siempre desde un punto de vista eminentemente práctico. Una vez adquiridas las competencias teóricas, los alumnos realizaron un wet lab, donde pusieron en práctica todas las técnicas aprendidas.

La importancia de cursar un máster en veterinaria La formación no solo ayuda a los veterinarios a mejorar su conocimiento y habilidades, sino que también les permite brindar un servicio de alta calidad y atención a sus pacientes, generando así mayor confianza entre sus dueños. Por ello, la importancia de realizar un máster en veterinaria garantizará no solo la adquisición de conocimientos a la hora de enfrentar los problemas con los que acuden los pacientes a la consulta, sino la tranquilidad de las personas que conviven con ellos y buscan su felicidad.

Es notable la necesidad de los veterinarios por continuar la formación tras estudiar la carrera, puesto que la visión que se adquiere es muy generalizada, sin profundizar en ninguna especialidad, lo cual sí se garantiza con los estudios de postgrado.

PgO Veterinaria ofrece la oportunidad de convertirse en un profesional altamente preparado, capaz de velar por la salud de sus pacientes. Una formación con la que ampliar los conocimientos, habilidades y competencias en diferentes áreas de la profesión que garantizarán la actualización de los conocimientos y la especialización en la materia y, por ende, se ampliarán las oportunidades laborales frente a otros veterinarios que no dispongan de dicha preparación.