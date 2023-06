Realizar votaciones para juntas de vecinos online, ¿cuáles son sus ventajas?

Pese a que las reuniones de vecinos suelen ser frecuentes, generalmente la mayoría de las personas que conforman la comunidad no asiste a ellas. Las razones son varias, pero la mayoría de las veces, se debe principalmente a la falta de tiempo. No obstante, en las reuniones de vecinos se debaten temas de importancia para todos, por lo que la participación y sobre todo el voto de quienes conforman la comunidad, son importantes. Es por eso que ahora mismo la firma Custom Vote ha creado un sistema que pone sobre la mesa las ventajas de votaciones online para junta de vecinos, resultando ser una alternativa muy interesante.

Sistemas de votación online para juntas de vecinos, una alternativa eficiente y accesible La empresa Custom Vote, especializada en la votación interactiva y creadora de un novedoso sistema de votación electrónica, está ofreciendo ahora mismo una interesante solución para las juntas de vecinos. Se trata de un sistema de votación online adaptado especialmente para este tipo de reuniones, capaz de ofrecer una gran variedad de ventajas. Todo esto sin mencionar, que es un sistema que llega además para fomentar la mayor participación e integración de las personas que conforman una comunidad vecinal. Entre otras cosas, este les permitirá votar los puntos de la próxima junta de vecinos sin la necesidad de acudir presencialmente, sino pudiéndolo hacer cómodamente desde cualquier parte y cualquier dispositivo con internet. Además, es sumamente sencillo de utilizar y no requiere de la instalación de ninguna aplicación, sino solamente hacer clic en el link que reciba el usuario. Esta facilidad y practicidad es perfecta para que todos los vecinos, independientemente de su edad o su familiarización con el mundo online, puedan votar fácilmente sin mayores complicaciones ni procesos engorrosos.

¿Cómo funciona el sistema de votación vecinal de Custom Vote? Es muy fácil utilizar el sistema de votación online para juntas de vecinos de Custom Vote. Y es que la empresa se hace cargo de todo, desde la creación de todos los textos y hasta de los logos e imágenes corporativas. Después de crear el formulario de votación con las listas de los candidatos sindicales, se envían posteriormente las credenciales por vía SMS o correo electrónico, al censo aportado por la comunidad. La plataforma de Custom Vote a través de la cual se realiza la votación es sumamente segura, ya que está certificada y auditada para garantizar el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad. El sistema además permite que, una vez realizado el voto, se reciba un SMS con un código que certifica la votación del usuario.

Custom Vote cuenta con un espacio en su sitio web dedicado especialmente a detallar mucho más de qué se trata su sistema y las ventajas de votaciones online para juntas de vecinos. Allí las personas y los interesados en utilizar este sistema, podrán encontrar toda la información que necesiten para hacerlo.