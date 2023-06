TheKey Host, la solución integral para el alquiler de apartamentos turísticos en Madrid y más allá

El alquiler de apartamentos turísticos en Madrid ha experimentado un crecimiento positivo durante este año y se espera que continúe en alza durante el verano. Esta actividad ha demostrado ser altamente rentable, impulsada por el aumento de viajeros no solo en la capital española, sino también en destinos como Málaga y Sevilla.

Según un estudio citado por el equipo de expertos de TheKey Host, publicado en el medio económico Expansión a finales de 2022, el alquiler turístico ya ofrecía hasta un 200 % más de rentabilidad en comparación con el alquiler residencial. Sin embargo, es importante destacar que esta rentabilidad se logra mediante una gestión adecuada y profesional.

Los efectos colaterales del auge del alquiler turístico TheKey Host es una agencia especializada en gestionar y administrar apartamentos turísticos en Madrid, Sevilla y Málaga. Es un equipo joven de profesionales que se encarga de absolutamente todo lo relacionado con el uso del inmueble para el arrendamiento de corta duración. Ellos se ocupan de la administración de la propiedad con un servicio ‘todo incluido’.

Con la experiencia que les brinda haber trabajado con más de 200 propietarios y 300 apartamentos, destacan algunos efectos que ha traído el alquiler turístico. Mencionan que los medios han reseñado situaciones de inseguridad para los residentes permanentes, molestias por ruido o suciedad. Los expertos señalan que el denominador común es el uso inadecuado del alquiler turístico.

Los directivos de TheKey Host señalan que el problema radica en confiar la propiedad a un tercero que no ofrece una relación personalizada al propietario. Son agencias o firmas que manejan grandes volúmenes de apartamentos y que no atienden de forma particular la propiedad. En esa masificación se obvian algunos aspectos de crucial importancia para el dueño del apartamento y sus vecinos.

La atención debe ser integral TheKey Host ha trabajado diligentemente para transformar el alquiler de apartamentos turísticos en Madrid, teniendo en cuenta esas deficiencias mencionadas. Su enfoque se basa en brindar una atención integral a cada propiedad, tratándola como única en su agencia. Desde el momento de recibir el apartamento, se encargan de prepararlo para su uso turístico.

Se encargan de crear anuncios, establecer tarifas y gestionar las reservas. Destacan que se encargan personalmente de recibir a los huéspedes, analizar su perfil y realizar el registro correspondiente, si son aprobados. Esto implica que siempre buscan los inquilinos más adecuados para el apartamento turístico y la comunidad en la que se encuentra, reduciendo significativamente los problemas de convivencia.

Su gestión se caracteriza por ser detallada. Cuentan con un equipo propio que brinda atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto a los huéspedes como a los propietarios del apartamento, para atender cualquier incidencia. Este equipo se encarga de inspeccionar el apartamento, gestionar cualquier daño y llevar a cabo el mantenimiento necesario. Además, uno de los aspectos clave de TheKey Host es que se encargan de gestionar la licencia para la actividad turística, eliminando cualquier inconveniente relacionado con denuncias por uso turístico ilegal en una propiedad.