La preparación del hogar antes de irse de vacaciones

Las vacaciones son un momento esperado y anhelado por todos, pero antes de empacar las maletas y salir de casa, es fundamental tomar ciertas precauciones para garantizar la seguridad de tu hogar mientras estás fuera. Tuio, el seguro de hogar 100% digital y sin permanencia, da 8 consejos útiles para proteger el hogar mientras no se está en él y evitar sorpresas desagradables en el regreso.

Asegurar las puertas y ventanas Antes de salir, verificar que todas las puertas y ventanas estén cerradas y aseguradas correctamente. Asegurarse de que las cerraduras estén en buen estado y considerar la posibilidad de instalar cerraduras adicionales, como cerrojos o barras de seguridad, para reforzar la seguridad de tu hogar.

No revelar los planes Evitar compartir detalles sobre las vacaciones en las redes sociales o en lugares públicos donde desconocidos puedan escuchar. Compartir información sobre la ausencia puede poner en riesgo la seguridad del hogar. Si es posible, pedir a un vecino de confianza o a un amigo que recoja el correo y mantener un aspecto habitado en el hogar.

Instalar un sistema de seguridad Considerar la posibilidad de instalar un sistema de seguridad en rl hogar, como alarmas o cámaras de vigilancia. Estos dispositivos pueden disuadir a los intrusos y proporcionar evidencia en caso de robo o intrusión. Asegurarse de que estén funcionando correctamente antes de salir de vacaciones.

Iluminación exterior La iluminación exterior adecuada puede ser una excelente manera de disuadir a los intrusos. Instalar luces de movimiento en el exterior del hogar y asegurarse de que estén en funcionamiento. También se puede considerar el uso de temporizadores para encender y apagar las luces interiores durante la ausencia, lo que dará la impresión de que alguien está en casa.

Desconectar los electrodomésticos Para evitar posibles incendios o daños causados por picos de tensión, desconectar los electrodomésticos que no sean necesarios mientras se esté fuera. Además, desconectar los enchufes de los electrodomésticos sensibles como televisores, ordenadores y equipos de audio.

Controlar el suministro de agua Cerrar la llave de paso del agua para evitar posibles fugas o inundaciones en la ausencia. Además, verificar que no haya grifos goteando y asegurarse de que los desagües estén limpios para evitar obstrucciones.

Informar a una persona de confianza Dejar a una persona de confianza los datos de contacto, así como la información sobre la localización en caso de emergencia. Esta persona también puede ser responsable de supervisar el hogar durante la ausencia y tomar medidas en caso de cualquier eventualidad.

Contratar un seguro adecuado Aunque se siga toda la lista al pie de la letra, el riesgo de que suceda algo sigue allí, por ello, lo ideal es tener un seguro de hogar. Con Tuio, no solo se disfruta de un seguro económico, sino también flexible, que se podrá controlar desde el móvil se esté donde se esté y además no tiene permanencia así que es posible darse de baja cuando se quiera.

Así que ya se sabe, si no se quiere llevarse sorpresas desagradables al volver de las vacaciones este año, se deben seguir estos consejos y contratar un seguro de hogar, porque si una persona se va de vacaciones, es para estar tranquila.