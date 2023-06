El tabú de ir al psicólogo y cómo superarlo, de la mano de Ohana Psicología

Acudir a terapia para resolver algunas problemáticas de la vida cotidiana es algo que poco a poco se ha ido naturalizando a nivel mundial.

No obstante, en algunos países como España existe un tabú de ir al psicólogo. El mismo se genera por vergüenza social y temor de perder el tiempo. En esa línea, los registros indican que una de cada cuatro personas asiste terapia, con el objetivo de tratar la ansiedad y la depresión.

Uno de los sitios que trabaja para derribar esos índices y fomentar la terapia como una solución a muchas situaciones complejas es Ohana Psicología. Se trata de una institución que trabaja con profesionalismo y dedicación para promover cambios hacia el equilibrio emocional y desarrollo integral de las personas.

Importancia de acudir al psicólogo Existen muchas situaciones por las cuales una persona no acude a terapia, entre las cuales se pueden destacar el coste de atención y el temor a la condenación social.

A eso se suma la dificultad de reconocer los problemas personales y tomar la decisión de actuar en consecuencia en búsqueda de ayuda profesional. Se trata de un proceso que puede llevar cierto tiempo hasta encontrar el momento indicado.

Desde Ohana Psicología son conscientes de dicha situación, por lo que se busca visibilizar las tareas que desarrollan las profesionales y demostrar que las mismas son verdaderamente útiles para alcanzar el bienestar personal.

La institución lleva a cabo la práctica desde la psicología cognitiva y emplea el enfoque cognitivo-conductual en las terapias. Se trata de la metodología más actual y de mayor prestigio por la gran eficacia psicoterapéutica que ha demostrado con el paso del tiempo.

De esa manera, lo que se busca es que los pacientes acudan a terapia no para ser juzgados por sus actos, sino para recibir herramientas que les permitan salir adelante y resolver los problemas de la manera más ágil y sencilla posible.

Experiencia y compromiso en salud mental Ohana Psicología se destaca en su sector no solo por la capacidad de sus profesionales, sino también por la innovación permanente en materia terapéutica, lo que le permite brindar servicios de alta calidad al público en general.

Eso le ha permitido afrontar distintos tipos de colaboraciones con entidades públicas y privadas, fundaciones y demás instituciones, que requieren de prestaciones psicológicas de manera constante.

Desde sus inicios hasta la actualidad, Ohana Psicología ha incrementado la cantidad de servicios para sus pacientes, logrando abarcar distintas franjas etarias y múltiples problemáticas.

Algunas de las prestaciones a las que se puede acceder son psicología infantil, adolescente y de adultos; terapia de pareja y familiar; atención psicoeducativa y asesoramiento psicológico a bajo coste.

Con un claro enfoque en mejorar la vida de las personas mediante terapia orientada y en profundidad, Ohana Psicología está consolidad como una entidad confiable y segura en el sector.