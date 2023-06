Entrevista al escritor de 'A Orillas del Aqueronte', Raúl Nogales

Son muchas las emociones que se combinan cuando se lee "A Orillas del Aqueronte”, por eso su escritor célebre y emprendedor Raúl Nogales concede esta entrevista. Tras terminar el libro, las lágrimas no dejan ver más allá de borrones de tinta negra y las preguntas se amontonan en la cabeza del lector. Después de leer la historia de Hermes Reyes donde el sacrificio de un emprendedor que alcanzó Silicon Valley palpita en cada página. Desear la venganza con tanto ímpetu que la moralidad se cuestiona, no solo en el monólogo del personaje de la Trilogía Némesis, sino en la propia cabeza del lector. Y, por último, al pasar por el inevitable castigo en el profundo Infierno de Dante, el lector se da cuenta de la intensidad que acaba de vivir. En esta entrevista, se descubren las razones por las que decidió incluir elementos tan únicos en su novela.

Gracias Raúl por concedernos esta entrevista, es un placer haber leído tu libro y publicarlo, ser parte de la magia de Hermes. Oficialmente, se ha convertido en las top 5 novelas para los lectores de fantasía histórica.

El placer es mío, todo lo que sea hacer reflexionar a los lectores, me hace sentir pleno.

Empecemos por la primera pregunta. ¿Por qué contar tu biografía en una mezcla de fantasía, mitología e historia épica? ¿En vez de simplemente escribir una biografía?

No quería escribir una biografía o, mejor dicho, no quería escribir una biografía convencional. De hecho, no me gustaría que el libro se viera como una biografía, que anticipo no lo es. Cuando llegue el momento ya escribiré la historia de mi vida, aunque espero que para eso aún pasen muchos años. El día que decida hacerlo cerraré mi ciclo como escritor, pero como he dicho, aún tengo muchos proyectos e ideas que deseo compartir con el mundo.

Pero volviendo a la pregunta, sí que es cierto que contiene bastantes componentes autobiográficos, vivencias propias, pero todas ellas forman parte de una trama de ficción que va mucho más allá y que hace que la parte autobiográfica signifique realmente poco respecto al resultado final. Como autor es inevitable que mis libros y yo compartamos ADN.

¿Cuánto de Hermes Reyes hay en ti? ¿El TOC, la violación, hijo de un padre maltratador, tu amor juvenil por una mujer mayor que tú?

Pues entiendo que demasiado. Es decir, mucho. Hermes es uno de mis alter egos, tengo otros, pero Hermes se ha convertido posiblemente en el que mejor me identifico, sobre todo en lo malo, lo bueno está demasiado mejorado. Creo que Hermes es un héroe y yo no lo soy.

Todas las características y experiencias que cuenta Hermes son suyas. Es importante no confundir al personaje con la persona. Como digo hay mucho de Hermes en mí, algunas similitudes son evidentes y otras siempre quedarán entre Hermes y yo. Si él no lo revela, yo tampoco lo haré.

¿Por qué escoger la mitología griega y no otro tipo de escenario fantástico?

Primero de todo por la relación existente con La Divina Comedia. Al margen, creo que la mitología griega me permitía desde muchas vertientes transmitir diferentes mensajes que he querido inyectar en el libro y que creo se ha conseguido.

La figura de la Divina Comedia en A Orillas del Aqueronte es un ingrediente clave en este libro, parte de la reflexión del protagonista sobre el mal y el bien, además de un final perfecto. Pero lo que deseamos saber es: ¿Por qué La Divina Comedia? ¿Qué influencia tuvo para ti Dante para incluirlo con tanto amor que incluso los capítulos son 33 cantos?

Hay varios libros y algunas figuras que me acompañan en la vida: La Divina Comedia, Dante, El Príncipe, Maquiavelo, Sun Tzu y Jesucristo.

De hecho, soy del pensamiento de que la constante reflexión sobre el bien y el mal debería ser obligatoria todos los días durante cinco minutos para cualquier persona en el mundo.

A Orillas del Aqueronte no deja de ser un viaje por el Infierno del que algunos nos autoconvencemos todos los días de que no es nuestro sitio y debemos salir a buscar algo más. Otros se conforman, se acomodan e incluso lo intentan disfrutar.

Todos tenemos un infierno del que salir y un monstruo al que derrotar, solo que algunos se pasan la vida buscando quien le puso el monstruo, arruinó su vida y no le permite salir de allí, ahogándose en un mar de quejas y victimismo, mientras otros solo piensan en salir y actúan hasta conseguirlo.

Hermes es de los últimos y eso es lo que más me gusta de él.

Existen escenas realmente intensas de leer sobre la infancia de Hermes. ¿Qué se siente al escribirlas y revivirlas?

Te puedo responder a lo primero, ¿Qué se siente al escribirlas? Respecto de lo segundo, como te comentaba antes, no estoy autorizado a hablar de terminados detalles del libro sin que Hermes apoye la respuesta.

Imagino que te refieres al encuentro de Hermes con el Monstruo. Lo realmente importante no es si a mí o mi alter ego nos ocurrió ese encuentro realmente, lo primordial es pensar que sí pudo pasar, que le ha podido pasar a miles de niños y que sigue pasando hoy en día, en este mismo instante está pasando en alguna parte del mundo y lamentablemente seguirá pasando. El mundo está lleno de monstruos.

Mi objetivo siempre ha sido que el lector viviera una historia emocionante, que estuviera enganchado al libro todo el tiempo. Pero sobre todo que sintiera, que alterara de una emoción a otra con el simple acto de pasar una página. Quiero que mis lectores lloren de felicidad y rabia, que sean políticamente incorrectos en su forma de pensar.

Evidentemente, para conseguir todo esto he tenido que sentir lo mismo al escribir. Te aseguro que he llorado mucho escribiendo este libro.

Existen menciones de personajes famosos de la mitología griega en A Orillas del Aqueronte, pero hay un personaje mitológico clave en el libro y es la figura de Caronte, uno de los más intrigantes y casi sin voz en la mitología al cual tú le has obsequiado una personalidad fascinante. ¿Por qué le escogiste a él y no a otro ser?

Me parece que Caronte representa a muchas figuras que a lo largo de la historia han formado parte de la sociedad y que han compartido nuestro día a día y entrado en nuestras casas casi sin pedir permiso.

Cualquier político podría ser Caronte, por ejemplo. Es un personaje con una importancia que no sabría decir si vital o letal en el libro. Lo que sí es evidente, es que era necesaria su persona, él conforma las reflexiones que el lector se irá haciendo a medida que avance en su lectura.

Caronte representa la manipulación en estado puro, el marketing, el negocio y la explotación de las masas de una manera cruda y real. Piensa que aun para cruzar al Infierno tienes que pagar un precio, ni de esas te libras.

Estamos ante una novela épica de dioses y mortales que se combinan de una manera única en esta novela. ¿Te sentiste más un Dios o un mortal al escribirla?

Podemos decir que me niego a sentirme mortal por convicción, pero soy consciente que sería un grave error sentirme un Dios en el día a día. Prefiero quedarme a medio camino y ser un bicho raro poco querido por ambos mundos y sentirme un semidiós. Así sigo siendo un inconformista en ambos lados.

Lo que sí me he sentido es un privilegiado al escribir esta obra, que sí es lectura para dioses y mortales.

Compartes escenario con la antigua Grecia en tu nuevo libro, un elemento clave para que esta novela sea todo un éxito. Pero dinos que más elementos hay en esta novela, ¿qué hacen que pueda convertirse en una novela recomendada como un clásico de la literatura como la Ilíada?

Bueno, bueno, bueno, pongamos los pies en la tierra y dejemos el mundo de los dioses, que entre tú y yo sabemos que somos mortales. Te agradezco el cumplido, sé que en la sinopsis se hace referencia a la Ilíada. Eso ha sido más cosa del editor que mía. Solo el hecho de que A Orillas del Aqueronte se llegue a convertir en un libro reconocido por los lectores ya me vale, si ese reconocimiento llega por cientos de miles o millones de personas, mucho mejor y si con los años se convierte en un libro de culto más que en un clásico de la literatura sería maravilloso. Hoy por hoy solo el hecho de recibir llamadas y correos electrónicos de los lectores donde me dicen lo que ha sido el libro para ellos, ya me vale y me hace sentirme exitoso como escritor.

Háblanos de la trilogía Némesis, cuáles son los siguientes libros y en qué momento saldrán.

La trilogía es un viaje completo a través del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. Desde luego es un homenaje en toda regla a La Divina Comedia.

El segundo libro, el Volumen II de la Trilogía de Némesis, se titula: “La Montaña más alta del Mundo” y sospecho que verá la luz a mediados de 2024. El cierre de la trilogía la hago con “El Viaje es Infinito” que saldrá en 2025 o quizá 2026, no lo tengo claro, aún está muy lejos. Piensa que entre medias tengo otros proyectos literarios que me gustaría acometer y ofrecer a mis lectores algo más variado y totalmente diferente y no estar solo centrado en esta trilogía, aunque Hermes tiene mucho recorrido.

Mi sexto libro se publicará a finales de año, he estado unos diez años sin publicar y te podrás imaginar que tengo muchísimo material que me gustaría continuando viendo la luz, aunque comercialmente no cumpla los tiempos que le gustaría a la editorial. No es un tema de dinero, es un tema personal y de la relación que quiero tener con mis lectores.

Estamos deseando descubrir cada proyecto tuyo como escritor celebre y emprendedor. Ahora dinos, ¿cuál es el mensaje principal que deseas transmitir en A orillas del Aqueronte?

En realidad hay muchos mensajes, no solo uno, creo que todos son importantes y sin cualquiera de ellos la historia quedaría coja.

Deseo abrir debate sobre la justicia retributiva que Némesis y Caronte intentan imprimir en Hermes. E igualmente uno de mis objetivos es que la sociedad retire de su cabeza esa falsa creencia respecto de que el que tiene éxito ha tenido suerte. La mayoría no ve más allá de ese aire fresco en la cara que se recibe cuando estás en la cima y sientan en su propia piel el sacrificio.

A través de la lectura quiero llamar la atención acerca de la protección de los menores, no solo frente a violaciones, sino frente a la manipulación por parte de adultos, padres, madres y cualquier otro que se aproveche de la inocencia y la influencia de los menores en adultos para chantajear y hacer daño. Y por supuesto este libro se posicione ente los que causan más debate actual y haga que cada lector reflexione sobre la relación entre dioses, mortales y semidioses en el mundo real, quien es quien… y donde nos encontramos en ese tablero.

Como digo, son muchas las reflexiones que me gustaría pudieran hacer los lectores y desde luego es lo que pretendo poner encima de la mesa en los foros, debates y grupos de lectura en los que participo gracias a este libro.

Gracias por tus respuestas Raúl, es un placer haber leído la historia de Hermes y saber más sobre como piensas como escritor. Definitivamente, vamos a volver a leer el libro con estas respuestas en mente, ya que nos has obsequiado con un mapa de como leer tu libro. Somos conscientes de que estamos ante la mejor trilogía de aventuras actual y se llama Némesis.

Para aquellos que desean leer la historia que está cautivando a los lectores este 2023, pueden ir a su web y adquirir un ejemplar.