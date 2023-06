PANGEA, nº 1 en el ranking HappyIndex®AtWork 2023 de las mejores empresas para trabajar de ChooseMyCompany

La agencia de viajes ha recibido la distinción entre las 100 empresas de más de 50 empleados que han participado en la certificación. Poner a las personas en el centro, entender sus necesidades como profesionales e impulsar su desarrollo, puntos clave para la compañía. En 2022 se produjeron cerca de 100 contrataciones en sus tiendas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y la plantilla ya supera las 200 personas La agencia de viajes PANGEA The Travel Store ha sido reconocida con el distintivo HappyIndex®AtWork 2023 en el ranking de mejores empresas para trabajar que realiza ChooseMyCompany para valorar a las organizaciones con mayor implicación y motivación de sus empleado/as.

A través de las encuestas anónimas realizadas entre las más de 200 personas que ya forman parte de la agencia de viajes, la compañía francesa ChooseMyCompany, expertos en calidad de vida en el trabajo y la implicación de los grupos de interés de las organizaciones, ha determinado que PANGEA, con un engagement score de 79,3 sobre 100, se encuentra en el número 1 de la categoría de empresas de más de 50 colaboradores.

"Nuestra misión es literalmente hacer felices a las personas que trabajan en PANGEA. Entender sus necesidades tanto como personas como profesionales, hacerles sentir parte de un proyecto en el que se sientan escuchadas y donde nos preocupamos por su desarrollo es para nuestro departamento prioritario", explica María Irisarri, directora de RRHH de PANGEA The Travel Store.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente importante para la agencia de viajes, tras los momentos de incertidumbre vividos durante los dos años de pandemia. "Mantener el compromiso y la ilusión de la gente durante este tiempo ha sido un reto titánico. Sin embargo, consideramos que el equipo ha salido reforzado y gracias al esfuerzo de todo/as hemos conseguido que sigan sintiendo que PANGEA es una gran empresa para trabajar en la que poder desarrollarse profesionalmente", añade María Irisarri.

También destacan distintas iniciativas que ha impulsado la empresa como el plan de incentivos y de retribución flexible, el sistema de reconocimiento peer to peer, la apuesta por la conciliación familiar, el trabajo híbrido tanto para servicios centrales como en el área comercial o la jornada continua con horario especial en verano.

Además, la agencia de viajes dispone de un plan de formación continua en destinos y herramientas de gestión, que imparte directamente el equipo de producto. Así, en 2023 ya se han organizado más de 70 sesiones formativas y se han realizado más de 20 fam trips o viajes de familiarización. "Consideramos esencial, como parte de la formación, que nuestros expertos/as viajen cada cierto tiempo a los destinos que venden y así estar al día de las últimas novedades", asegura María Irisarri.

La compañía ofrece también precios especiales para el equipo y sus familiares y a través de acuerdos con terceros facilita servicios como asesoría de nutrición para el bienestar de sus empleado/as.

Crecimiento sin precedentes

Además del alto nivel de compromiso y satisfacción de su plantilla, la agencia de viajes vive un momento de crecimiento sin precedentes. En el año 2022 se produjeron cerca de 100 contrataciones y en lo que va de año ya se han incorporado 45 personas nuevas a la empresa.

"Seguimos ampliando nuestro equipo de asesores y asesoras de viajes en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además, también buscamos personal para nuestro departamento de call center y venta online, así como en el área de tecnología", señala María Irisarri.

Por último, como apuesta por la retención del talento y el apoyo a la promoción interna, todos los puestos de nueva creación y vacantes en puestos de responsabilidad se han cubierto con personas que ya formaban parte de la agencia de viajes y principalmente por mujeres.

Sobre PANGEA The Travel Store

PANGEA The Travel Store comenzó en 2014 siendo una startup y en 2023 ya se ha consolidado como una de las principales empresas del sector turístico nacional. Un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% omnicanal.

Cuenta con cuatro Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en cada destino que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajero/as, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, con el objetivo de ayudar a transformar y democratizar el sector.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.