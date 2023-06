El objetivo de Daniel Schepers es lograr que 1.000 personas facturen 10.000€ sin importar su punto de partida

A su corta edad, Daniel Schepers ya ha logrado sobrepasar 600.000 € facturados con sus alumnos y clientes.

Gracias a su negocio online de lanzamientos de productos digitales, que puede perfectamente combinar con su estilo de vida, ya son 41 países los que ha visitado.

Desde lo más profundo del mar muerto, hasta uno de los puntos más altos del planeta: El Everest.

Dejando sus aventuras a un lado, Daniel ha fijado un nuevo objetivo: lograr que 1.000 personas comunes y corrientes sin necesidad de experiencia previa puedan crear negocio online con el que facturen 10.000 €.

Para llevar este objetivo a cabo, Daniel ha desarrollado una metodología única donde enseña paso a paso cómo crear un negocio online con el que trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo en 90 días.

Todo esto lo ha condensado en su formación online de Incubadora de Lanzamientos.

Emprender es la solución En la búsqueda de una vida plena y satisfactoria, muchas personas encuentran en el emprendimiento la solución para cambiar su vida y alcanzar sus sueños.

Emprender implica asumir riesgos, pero ofrece la oportunidad de tomar el control del destino y experimentar una transformación personal y profesional.

¿Es posible emprender desde cero? Daniel Schepers propone adentrarse en el mundo de los negocios online.

Se habla de un mercado gigantesco donde cada día y de forma continua se conectan millones de personas. Muchas de ellas interesadas en algún tipo de producto o servicio.

Para quienes tienen un conocimiento práctico que resuelve problemas o necesidades reales, internet representa el vehículo para llegar a esos millones de usuarios y ofrecerles un producto digital de carácter formativo (infoproducto), con el objetivo de mejorar su calidad de vida en algún aspecto.

El éxito depende del conocimiento que se tenga del ecosistema digital y la metodología que se aplique para alcanzar audiencias masivas. Y eso es lo que proporciona la Incubadora de lanzamientos, un método probado para crear un negocio online rentable aunque se parta desde cero tal y como se ha llevado a cabo con sus alumnos.

¿Es posible crear un negocio online desde cero? Se puede crear un infoproducto, promocionarlo y venderlo, desde un ordenador. Y, para quienes no tienen un producto propio que ofrecer, la solución pasa por ayudar a quien sí lo tiene, a crear su negocio online.

Como lo hizo David, alumno de la Incubadora de lanzamientos, que comenzó desde el más absoluto cero -sin producto, sin una idea de negocio, sin conocimientos previos de marketing, y lleva facturados 30.000 € en menos de un año.

Otro punto positivo del emprendimiento digital, es que todo lo imaginable -y lo que no- se vende en internet. Profesionales, prestadores de servicios, artistas, nutricionistas, incluso personas con oficios como afilar cuchillos o reparar lavarropas, venden sus cursos online.

Tampoco demanda una gran inversión inicial. Un negocio online no tiene los gastos fijos de un negocio físico y, para comenzar, el presupuesto necesario es casi inexistente.

