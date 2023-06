El impacto del software de recursos humanos en la experiencia del empleado

La digitalización ha generado grandes cambios en distintos ámbitos, logrando facilitar algunos procedimientos y optimizando el trabajo de muchas personas. Eso es lo que defiende OpenHR, un software de recursos humanos que ayuda a los responsables de dicha área a digitalizar y simplificar las distintas tareas que deben cumplir, con la mayor eficacia posible.

En líneas generales, se trata de una plataforma especializada en la gestión de los talentos de las organizaciones, a partir del uso de tecnología adecuada para automatizar, gestionar distintos procesos y aumentar la experiencia de los empleados.

Un punto a destacar de OpenHR es que su uso no implica un cambio en el programa de nóminas. A eso se suma que dicho software se adapta tanto a la estructura como al tamaño de cada empresa.

Especialistas en recursos humanos Las tareas de los profesionales que integran los departamentos de recursos humanos son variadas y deben cumplirse con gran efectividad para el bienestar general de las empresas.

Ya no solo es clave la capacidad que tengan dichos expertos, sino también el acceso a herramientas sólidas e innovadoras que les permitan maximizar sus esfuerzos y alcanzar los resultados esperados. En ese sentido, es necesario un software flexible de recursos humanos con módulos y sistemas específicos para cubrir distintos tipos de necesidades que tienen las compañías.

Dicho sistema no solo está orientado a quienes trabajan en departamentos de Recursos Humanos, sino también a clientes de asesorías, consultoras y empresas que no quieren modificar el programa de nóminas, que se están iniciando en la transformación digital o que cuentan con varias delegaciones.

Razones para contar con un software de recursos humanos Uno de los grandes desafíos actuales es lograr satisfacer las necesidades de las empresas en materia de recursos humanos de forma efectiva y sin efectuar gastos adicionales.

Entre las posibilidades que brinda este sistema, se destaca la gestión de empleados en una sola plataforma. Esto abarca los datos de los trabajadores, gestión documental, organigrama corporativo, comunicación interna, portal del empleado, gestión de ausencias y vacaciones, encuestas, informes y prenómina.

A eso se suma la gestión del tiempo, con la cual se puede controlar el horario de los empleados, el turno y los trabajos desarrollados. Un punto fundamental es la posibilidad de planificar las tareas y desarrollar los planes de trabajo.

Otro los beneficios que ofrece una plataforma de recursos humanos a las empresas es la gestión del talento. En este punto no solo posibilita el adecuado reclutamiento y una selección efectiva, sino que también permite profundizar sobre evaluaciones de desempeño y objetivos, análisis de gestión del gasto y planes de igualdad.

Todas estas características unidas pueden, además, mejorar la experiencia del trabajador, ya que el software permite que participe en diferentes procesos y sea más consciente de su papel en la empresa. De esta forma, crece el engagement y la satisfacción.

Cada vez es más importante que las empresas de software brinden soluciones óptimas para cada necesidad de recursos humanos, sin importar el tamaño de la empresa y la cantidad de empleados, para satisfacer las demandas en materia laboral y de talento de managers, empleados y responsables de recursos humanos.