La Fundación Disgrup llega hasta el final del Camino de Santiago en sillas de ruedas para reivindicar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en España

En el turismo español, el recorrido histórico, natural y cultural que propone el Camino de Santiago es uno de los más interesantes de la región. En la Fundación Disgrup, que ayuda a personas con discapacidad, se han propuesto recorrer el camino de Santiago en silla de ruedas para defender los derechos de los discapacitados.

Esta iniciativa es parte de un movimiento de reclamo que lleva adelante esta fundación, en torno a la premisa de que los derechos de las personas con discapacidad no están garantizados en España.

El recorrido de la Fundación Disgrup en el Camino de Santiago en silla de ruedas La aventura empezó el 17 de junio y terminó el 24 de junio llegando a la conocida Plaza Do Obradoiro en Santiago, lugar donde todos los peregrinos se encuentran al finalizar el Camino. Allí, los aventureros de la Fundación Disgrup pudieron reivindicar que hay muchos caminos durante el recorrido que no están adaptados y no se cumplen los derechos de este colectivo.

Debido a los largos kilómetros de recorrido, el nivel de resistencia física necesaria para este recorrido es alto. Por ello, la preparación previa determina en gran parte la capacidad del grupo para sortear dificultades en el camino. Algunos de los obstáculos que surgen por el camino se relacionan con la adaptación de las sillas de ruedas a esta actividad. Por momentos incluso se necesitan ajustar o reponer partes para poder continuar. Otra dificultad importante, que además es parte del reclamo fundamental que realiza la Fundación Disgrup, es la escasa cantidad de opciones de hoteles y albergues adaptados para personas con silla de ruedas. Se debe tener en cuenta también que la época más recomendable para realizar este recorrido para personas con movilidad reducida no es precisamente el verano, ya que las altas temperaturas y una mayor concurrencia de personas puede generar inconvenientes para avanzar a paso constante en cada etapa.

Fundación Disgrup peregrina hasta el fin del Camino de Santiago por los derechos de las personas con discapacidad La labor de la Fundación Disgrup se centra en promover los derechos de las personas con discapacidad. Una de sus mayores contribuciones a este objetivo es su servicio de auditorías de accesibilidad. Por otro lado, la meta de hacer respetar y ampliar los derechos de las personas con discapacidad es lo que originó la peregrinación por el Camino de Santiago. Esta se desarrolla en el marco de un reclamo por el respeto y cumplimiento de estos derechos en toda España, y llegando a la catedral de Santiago el 24 de junio. Con una gran concurrencia, Fundación Disgrup espera plasmar esta experiencia en su canal de YouTube para compartir el mensaje de su lucha por la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad y para que todo el mundo que lo desee, pueda ayudar gratuitamente a las personas con discapacidad cada vez que vea un vídeo del canal.