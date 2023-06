Las ventajas de la atención online para tratar problemas psiquiátricos

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido un fuerte impacto en diversas áreas de la actividad humana, y las terapias psicológicas no se encuentran ajenas a este fenómeno, ya que cada vez son más los profesionales de la salud mental que ofrecen a sus pacientes la posibilidad de atenderlos de forma online.

En este sentido, uno de los gabinetes pioneros en la implementación de este modelo de intervención psiquiátrica innovador es IPSIA Psicología, un centro que ofrece tratamientos de psiquiatría combinados con psicoterapia, utilizando técnicas avanzadas para ayudar resolver los problemas de los pacientes de manera rápida y eficaz.

¿Cómo funcionan las terapias psicológicas online? En la actualidad, contar con el apoyo de terapias psicológicas online a través de plataformas digitales se ha convertido en una alternativa interesante para los pacientes que buscan mantener una conexión continua y cercana con los psiquiatras, independientemente de su lugar de residencia. De este modo, el servicio de consultas en línea no posee muchas diferencias con las de tipo presencial, puesto que se realiza prácticamente el mismo abordaje, con una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento personalizado para restablecer el bienestar de la persona.

Para tal fin, en la primera consulta, el profesional suele ahondar en la historia clínica del paciente y lleva a cabo una valoración psicopatológica para establecer una orientación diagnóstica junto con el plan de tratamiento. Así, es posible realizar las revisiones del tratamiento farmacológico y piscoterapéutico en las sesiones siguientes, por lo que las terapias psicológicas online permiten tratar desde trastornos graves hasta problemas emocionales que afectan en el día a día de las personas.

Ventajas de las terapias psicológicas online Las terapias psicológicas online ofrecen múltiples ventajas, tanto para los pacientes como para los profesionales. En este aspecto, esta modalidad ayuda a ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos y no tiene limitaciones de distancia, por lo que resulta más accesible para cualquier persona, sin importar su ubicación geográfica. Al mismo tiempo, este factor hace que las sesiones puedan ser programadas con mayor flexibilidad y en los horarios más convenientes.

Por otro lado, los psiquiatras brindan un trato profesional, personalizado y cercano, garantizando la privacidad del paciente y la posibilidad de continuar con la terapia en caso de viajes o vacaciones. Del mismo modo, es posible realizar consultas rápidas o resolver dudas, a la vez que solucionar urgencias de forma más rápida.

Por lo tanto, gracias a los avances en materia de calidad de imagen y sonido en tiempo real, las terapias psicológicas online tienen la misma eficacia que las que se llevan a cabo en los centros, sin perder los matices del lenguaje no verbal.