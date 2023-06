'Juega tu papel' redobla su compromiso en la creación de nuevos bosques

Más de 4.500 árboles ya han sido plantados dentro de la iniciativa 'Juega Tu Papel', impulsada por Foxy (ICT Ibérica), la Fundación Alcoraz y CO2 Gestión, un proyecto sostenible y social con grandes historias detrás de las localidades o municipios donde se están desarrollando.

Desde que vio la luz, 'Juega Tu Papel' se concibió como un proyecto no solo medioambiental, sino también social, que une la creación de nuevos bosques, así como la generación de empleo local y revalorización de espacios con alto riesgo de abandono y exclusión social. La creación de estas nuevas masas forestales también se extiende a la repoblación de espacios víctimas de incendios, destacando dos claros ejemplos llevados a cabo en la última campaña, como son la reforestación iniciada en la localidad zamorana de Tábara y la de Riba de Saelices, en Guadalajara.

La primera reforestación llevada a cabo en la Sierra de la Culebra tras el colosal incendio del verano de 2022 fue la realizada por Foxy y Fundación Alcoraz. Mil cien árboles plantados en Tábara para ayudar a devolver a la sierra zamorana todo su esplendor.

Recuperando la biodiversidad natural del entorno El segundo ejemplo es la plantación llevada a cabo en Riba de Saelices, Guadalajara. En este municipio, junto al yacimiento arqueológico de La Cueva de los Casares y en pleno Parque Natural del Alto Tajo, se desató el incendio más agresivo del que se tiene constancia en España en lo que a número de víctimas mortales se refiere: once personas perdieron la vida en las labores de extinción de las llamas, y dos de ellas lo hicieron en los posteriores trabajos de limpieza y recuperación del espacio. Este incendio marcó un antes y un después en políticas antiincendios en este país. A lo largo de 18 años, el lugar ha ido recuperando su flora y biodiversidad, pero aún quedaban espacios en los que la naturaleza no había sido capaz de regenerarse tal y como estaba antes del incendio, y es ahí donde la iniciativa 'Juega Tu Papel' ha puesto otro de sus granitos de arena.

En esta ocasión se han plantado más de 1.000 árboles de las especies Juniperus thurifera y Quercus faginea, que respetan al máximo la flora y fauna ya existente en Riba de Saelices y que, además de actuar como un nuevo sumidero de CO₂, aportan un mayor enriquecimiento a la biodiversidad de la zona.

Desde el año 2021, Foxy, Fundación Alcoraz y CO2 Gestión ya han creado seis nuevas masas forestales, sumideros de carbono, repartidos en diferentes localizaciones en España, y ya tienen entre manos la creación de otros seis para las próximas campañas de 2023 y 2024.