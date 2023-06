Ser propietarios de su camión, muy sencillo para los socios de Alicotrans

Muchas veces, quien quiere dedicarse al transporte con vehículo propio tropieza con la necesidad de obtener financiación bancaria para su compra y con todos los requisitos que las entidades financieras ponen para dar esa financiación.

A esto se suma que, una vez adquirido el camión, su comprador se lo tiene que quedar pase lo que pase, es decir, tanto si sale bueno como si sale malo, el banco no admite devoluciones de vehículos, ni tampoco el vendedor que, a lo sumo, proporciona un periodo de garantía que no suele pasar de los seis meses para averías exclusivamente de cadena cinemática, si son vehículos usados.

Por otra parte, si todo sale bien y el banco concede el préstamo, esto complica enormemente el acceso a un nuevo préstamo, para cualquier otra necesidad, personal o profesional del interesado, que pueda tener a lo largo del tiempo en que esté pagando el primero.

Para solucionar esto, el alquiler es una posibilidad y es común preguntarse dónde conseguir un camión en alquiler económico. No es nada fácil, los alquileres de cabezas tractoras están muy caros y no suelen incluir la opción de compra para el arrendatario.

Alicotrans ha resuelto esta situación para sus socios e incluye entre sus servicios el acceso a cabezas tractoras en alquiler con opción a compra a precios muy económicos.

La Cooperativa de Transportes Alicotrans proporciona camión en alquiler a precios muy económicos Los socios de Alicotrans pueden acceder a la propiedad de una cabeza tractora mediante un contrato de alquiler con opción a compra, donde, tras la entrega de una fianza por parte del socio, este último comenzará a pagar una cantidad mensual similar a la de un préstamo, pero sin asumir ese endeudamiento. El sistema consiste en que el socio elige uno de los camiones disponibles en Alicotrans, o bien socio y cooperativa adquieren uno de común acuerdo, el vehículo entra en la flota de Alicotrans y se establece con el socio un contrato de alquiler por un tiempo determinado, normalmente cuatro o cinco años, con opción a su compra una vez finalizado dicho periodo, y en el que se establece además un periodo de garantía y donde se da al socio también la posibilidad de devolver el camión a la cooperativa sin más requisito que el de guardar un preaviso de tres meses.

Pasado el periodo del contrato, el socio decide si ejerce la opción de compra o devuelve el vehículo; para el primer caso, el vehículo pasará a ser propiedad del socio, para el segundo, el socio devolverá el camión a la cooperativa y esta devolverá la fianza al socio.

De este modo, el socio accede a la propiedad de su camión sin necesidad de endeudarse con una entidad bancaria y preserva su capacidad de endeudamiento para cualquier circunstancia que en el futuro se le pueda presentar; reforma de su casa, comprarse un piso, estudios para sus hijos, etc. Además, el socio resuelve también el dilema de qué ocurre si el camión no le sale bueno; lo resuelve porque tienen la posibilidad de devolverlo a la cooperativa, con el simple requisito de preavisar con tres meses de antelación, librándose de los efectos económicos negativos de trabajar con un camión que, por ejemplo, se rompa mucho o consuma mucho.

Alicotrans presta servicios de transporte nacional e internacional Alicotrans, con sede en Moncada (Valencia), con sus más de 40 mil metros cuadrados de instalaciones, presta sus servicios de transporte para cualquier carga nacional o internacional, directamente por sus socios, con la posibilidad de que el cliente pueda hacer un seguimiento de todo el trayecto y conocer en cada momento dónde y cómo se encuentra su carga, así como previsión de llegada a destino.

La combinación ideal de tecnología y de motivación (todos los conductores son socios), permite una elevada proporción de servicios satisfactorios para sus clientes.

La fórmula de Alicotrans, facilitando el acceso a la propiedad de una cabeza tractora, por un lado, y dando al socio la posibilidad de obtener una retribución superior a la de un asalariado, que compense adecuadamente los sacrificios de la profesión de transportista, apunta en la dirección de dignificar y hacer atractiva esta profesión, tan necesaria, en un momento en que se habla de las enormes carencias de profesionales en España y en todo el mundo y la falta de interés de los jóvenes por hacer esta labor.

Para cualquier socio de Alicotrans, la retribución se obtiene por la diferencia entre ingresos y gastos asignados a unidad de explotación que es el vehículo, así, cuanto más viajes realice y cuanto menos gaste, más dinero gana, siempre con la premisa del cumplimiento de las horas de conducción y descanso legales.

Cada vez más transportistas se han dejado seducir por este sistema y el resultado ha convalidado su decisión: por lo general, el socio gana más dinero bajo este sistema del que ganaba siendo empleado por cuenta ajena.

Para conocer más detalles del servicio, la cooperativa cuenta con una plataforma digital en la que detalla más información.