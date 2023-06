El roll up publicitario no pasa de moda en el mundo del marketing. SEVU Printing explica los motivos

El roll up publicitario, también conocido como roll up banner, es un tipo de publicidad gráfica offline muy práctica y eficaz para dar a conocer una marca o producto en ámbitos de ferias, congresos o convenciones. En la actualidad cada vez existen más empresas que recurren al formato display como una herramienta portátil y polivalente, que además cuenta con la característica de ser autoenrollable.

En este marco, la imprenta online SEVU Printing ofrece a sus clientes una extensa gama de productos gráficos e impresión digital personalizada. En sus diseños profesionales destacan los banners y el roll up publicitario.

Una forma ágil y efectiva de realizar publicidad gráfica A pesar de la irrupción de los formatos digitales, el roll up publicitario se ha mantenido como un excelente soporte promocional muy útil para publicitar servicios, productos o negocios tanto en ferias, convenciones, inauguraciones y congresos, como en la vía pública o en los puntos de venta.

Las organizaciones utilizan a este expositor portátil por una serie de características visibles como la facilidad de montaje, donde la estructura de aluminio ultraligera facilita un sistema de enrollado y desenrollado del banner en menos de un minuto. Otros atributos reconocibles son el peso ligero y la posibilidad de transportarlo a lugares estratégicos tan solo con una bolsa.

Los roll up banners también se caracterizan por ser compactos y, al enrollarse en su base, resultan fáciles de almacenar. Al mismo tiempo, en función del uso que se le pretenda dar, pueden confeccionarse en diversas medidas.

Además, desde el aspecto económico esta herramienta de marketing implica un ahorro de dinero porque los banners se imprimen una vez y luego son reutilizados en varias ocasiones.

Consejos para publicitar con un roll up personalizado Con sede en Braga (Portugal), SEVU Printing reúne a una plantilla de diseñadores profesionales que brindan algunos consejos importantes a la hora de crear un roll up banner a medida.

Los especialistas de la imprenta online recomiendan mantener el logotipo de la organización en la parte superior porque es el lugar donde más se centra la atención visual. El diseño del flujo de información del banner, por otro lado, debe respetar un orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Otros aspectos relevantes a tener en cuenta son la utilización de imágenes de alta calidad – con una resolución de 300 puntos por pulgada – y la combinación equilibrada de colores y el uso correcto tanto de textos como espaciados.

Si bien existen distintas medidas de banners, los expertos de la firma aconsejan recurrir a un formato estándar (85 cm de ancho por 200 cm de alto) para una mayor facilidad de transporte y almacenamiento.

Asimismo, a pesar de representar una excelente estrategia de marketing, remarcan la importancia de combinar al expositor portátil junto a otros productos publicitarios.

El roll up que diseña SEVU Printing es económico, incluye una práctica bolsa de transporte de nailon y está impreso sobre una lona o material resistente que no se retuerce ni se curva en los laterales. Por ello, se ha convertido en la opción elegida por cada vez más empresas y organizaciones dispuestas a darse a conocer.