La escuela Rural Hack lanza nuevas convocatorias para su bootcamp online de programación y APIs

Rural Hack, proyecto formativo en el sector tecnológico, ha lanzado dos nuevas convocatorias para su bootcamp online de programación y APIs. Concretamente, la escuela ya tiene abierto el plazo para comenzar esta formación en el mes de septiembre de este año, además de otra convocatoria para febrero de 2024. Así, Rural Hack abre la puerta a formarse en uno de los sectores mejor pagados del momento sin tener que salir de casa.

¿Por qué hacer un bootcamp de programación con Rural Hack? Los bootcamps de Rural Hack son ideales para las personas que tienen gran interés por el mundo de la programación. También lo son para quienes buscan dar un giro en su carrera profesional y adentrarse en el sector IT, sin importar su edad. Además, son una excelente opción para quienes quieren optar por un trabajo remoto o híbrido que les ofrezca mayor flexibilidad y permita aumentar su calidad de vida. En definitiva, son cursos intensivos diseñados para enseñar a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en programadores full stack en un corto periodo de tiempo.

Desde Rural Hack, ofrecen esta metodología de enseñanza de manera online, pensando en dinamizar las zonas rurales de España. Con esto, buscan fomentar las nuevas profesiones en estos sectores, a la vez que promueven la tecnología y la innovación digital en dichas zonas.

El bootcamp de programación que imparte Rural Hack está diseñado para desarrollar habilidades que son ampliamente valoradas en la industria tecnológica. Además de programación y desarrollo web, este curso está orientado al mundo de las APIs (Application Programming Interfaces), una tecnología muy demandada en la actualidad. Gracias a su formación intensiva, los alumnos sabrán cómo definir, diseñar, gestionar una API, además de obtener conocimientos sobre API Testing y API Security para mantenerla a salvo.

Sobre la duración del curso, se requiere una dedicación de hasta 14 semanas. Esto permitirá a los alumnos iniciar su carrera en el sector tecnológico con rapidez, pudiendo incorporarse como programadores en un puesto presencial, remoto o híbrido. El horario será part-time o a tiempo parcial, con clases en directo por las tardes. De esta manera, se da una mayor flexibilidad para que las personas que se encuentran trabajando puedan compaginarlo con su actividad laboral. En cuanto a su precio, está por debajo de la media habitual que tienen estas formaciones. Además, ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas; y los alumnos formarán parte de una bolsa de trabajo IT desde la que podrán optar a puestos de desarrollador full stack.

Por último, hay que destacar que este bootcamp está impartido por profesionales de la industria con amplia experiencia en el campo, lo cual significa que pueden proporcionar conocimientos actualizados y prácticos sobre lo que se necesita para trabajar como programador.

Diferentes facilidades de pago para quienes quieran ser parte de estos programas de formación Para facilitar el acceso a la educación, Rural Hack cuenta con distintos planes de financiación y becas, de modo que los estudiantes no tienen que preocuparse por hacer un desembolso importante. Podrán escoger entre pagar de forma fraccionada en varias cuotas mensuales, pagar cuando encuentren un trabajo bien remunerado, o bien optar por una beca y conseguir hasta un 40 % de descuento.

Con sus formaciones, Rural Hack acerca la innovación digital y las nuevas tecnologías a los pueblos españoles, contribuyendo a su avance. Es posible obtener todos los detalles sobre sus cursos en su página web oficial, donde los interesados pueden reservar su plaza para las convocatorias de septiembre 2023 y febrero 2024.