La importancia de la prevención frente al virus del papiloma humano en hombres

Diversas publicaciones afirman que una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes a nivel mundial es el virus del papiloma humano. De hecho, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de la mitad de mujeres y hombres sexualmente activos son infectados por el VPH en algún momento de sus vidas.

El virus del papiloma humano en hombres es una realidad que se ve con frecuencia en la Clínica del Hombre y, como tal, debe ser tratado a tiempo con la supervisión de un urólogo y sexólogo de confianza.

¿Qué es el VPH? De acuerdo con el CDC, los virus del papiloma son virus ADN tumorales que se encuentran con mucha frecuencia en los animales, con específicas variantes para cada especie. En el caso de los humanos, este virus se conoce como virus del papiloma humano o VPH y, por lo general, se caracteriza por causar proliferaciones epiteliales en las superficies mucosas y cutáneas.

El VPH se transmite generalmente mediante el contacto directo de piel con piel, con mayor frecuencia durante el contacto sexual con penetración, e incluso en ausencia de la misma. Sin embargo, estas últimas vías son menos comunes que la relación íntima.

En la actualidad, todavía no existe una prueba para detectar esta enfermedad en los hombres que esté aprobada. La mayoría de los hombres que contraen este virus nunca presentan síntomas y la infección suele desaparecer completamente por sí sola. No obstante, en caso de no desaparecer, puede causar verrugas genitales o hasta ciertos tipos de cáncer.

Prevención y tratamiento del VPH Existen dos medidas que pueden tomarse para reducir el riesgo de contraer el VPH y las enfermedades derivadas de él. La primera de ellas es vacunarse, ya que se ha demostrado que la vacuna contra el virus del papiloma humano es segura y eficaz, capaz de proteger tanto a mujeres como a hombres contra las enfermedades causadas por el virus cuando es administrada correctamente. En este sentido, el CDC recomienda que los niños y niñas de 11 a 12 años reciban dos dosis de la vacuna para protegerse contra los cánceres causados por este virus.

La segunda medida es utilizar preservativos correctamente a la hora de tener relaciones íntimas, ya que su uso puede reducir las probabilidades de contraer cualquier infección de transmisión sexual, incluido el VPH.

La Clínica del Hombre, además de ser especialista en el diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con la disfunción eréctil y eyaculación precoz, también cuenta con expertos en el área de detección y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el virus del papiloma humano en hombres.