GlobalSign anuncia dos nuevos manuales sobre IoT de ABI Research

Ya están disponibles los manuales sobre los dispositivos IoT domésticos inteligentes y la seguridad del mercado IoT industrial GMO GlobalSign Inc. (https://www.globalsign.com/es ), una Autoridad de Certificación (CA) global y proveedor líder de soluciones de seguridad de identidad, firma digital e IoT ha anunciado hoy la disponibilidad de dos manuales. Redactados en colaboración con ABI Research, los informes oficiales "Smart Home IoT Devices Require Secure Network Architecture" y "Securing the Industrial IoT Market" ya pueden descargarse desde el sitio web.

En un informe de Michela Menting, directora de investigación de ABI, titulado "Securing the Industrial IoT Market", se analiza cómo este mercado está experimentando una transformación mediante el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los gemelos digitales y la robótica, lo que lleva a un crecimiento en auge de las tecnologías de IoT industrial (IIoT). El documento también identifica los principales enfoques de redes de Internet que se esperan para los entornos industriales, y también establece las principales necesidades de conectividad en los principales mercados industriales. El documento concluye recomendando la Infraestructura de Clave Pública (PKI) como tecnología crítica para asegurar el Internet industrial y sus beneficios para las organizaciones industriales. Puede encontrar una copia gratuita del documento aquí.

Además, un informe del director de investigación de ABI Research, Jonathon Collins, "Smart Home IoT Devices Require Secure Network Architecture", analiza las múltiples facetas de los hogares inteligentes, profundizando en temas como la gestión de la energía, la seguridad física, la asistencia sanitaria, los electrodomésticos, así como las arquitecturas de red de los hogares inteligentes. El documento también se centra en la necesidad de que las empresas aprovechen los certificados digitales para habilitar una amplia variedad de funciones de seguridad. También se comparte información sobre autenticación y control de acceso, privacidad y confidencialidad e integridad. Hacer clic aquí para obtener una copia gratuita de este documento.

"Los certificados digitales son muy adecuados para asegurar la identidad de los dispositivos IoT, ya que la tecnología que hay detrás de los certificados, la Infraestructura de Clave Pública, permite una mayor visibilidad de los dispositivos domésticos inteligentes y su conectividad con activos y aplicaciones externas", dijo Martin Lowry, Director de Producto IoT de GlobalSign. "Para una Internet industrial segura, las empresas deben tener en cuenta que es necesario disponer de identidades para millones de dispositivos industriales. Con identidades únicas, los operadores pueden crear políticas de seguridad que comienzan con la autenticación y el control de acceso, y luego se extienden a la supervisión, la detección de amenazas y la gestión del ciclo de vida. Tanto si se trata de una oferta de dispositivos domésticos inteligentes, como de un proyecto IIoT, la PKI constituye el núcleo de la identidad de los dispositivos, permitiendo la diferenciación de los productos, el aumento de la visibilidad, la prevención del fraude y la reducción de los ataques".

Sobre GMO GlobalSign

Como una de las autoridades de certificación más arraigadas del mundo, GMO GlobalSign es el proveedor líder de soluciones de identidad y seguridad de confianza que permiten a negocios, grandes empresas, proveedores de servicios basados en la nube e innovadores del IoT de todo el mundo llevar a cabo comunicaciones en línea seguras, gestionar millones de identidades digitales verificadas y automatizar la autenticación y el cifrado. Su Infraestructura de Clave Pública (PKI) a gran escala y sus soluciones de identidad dan soporte a los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen el IoT. GMO GlobalSign es una filial de GMO GlobalSign Holdings, Inc, miembro de GMO Internet Group, con sede en Japón, y tiene oficinas en América, Europa y Asia. Para más información, visite https://www.globalsign.com.