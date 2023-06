'De brujas' podría convertirse en una película; el posible futuro de la obra de Mirian Luiza Pereira da Silva

Las brujas son figuras mitológicas que han acompañado al hombre desde la antigüedad. A través de las distintas épocas, estos personajes ligados a la magia y lo fantástico han tenido diversas representaciones en la literatura, el cine o el teatro. Actualmente, distintos artistas, creadores y realizadores continúan trabajando con brujas como personajes centrales en sus obras de ficción.

Una buena muestra de esto es el nuevo libro De Brujas, de la autora Mirian Luiza Pereira da Silva. Este volumen está compuesto por relatos cortos y cuentos que tienen como protagonistas a brujas y brujos, tanto buenos como malos. Según ha contado esta escritora, varios de ellos se han inspirado en sueños y han sido escritos al despertar. Por otra parte, se trata de una obra que ha tenido buena recepción en los lectores, por lo que ya se está hablando de la posibilidad de trasladarla a formato audiovisual.

El libro De Brujas tiene un destino de película Los relatos que integran De Brujas abordan a estos personajes desde distintos puntos de vista, mostrando la importancia en lidiar correctamente con la energía, pues se puede salvar o hacer daño a una persona tan solo con un gesto o una palabra. Los personajes, a su vez, recorren un camino de aprendizaje en el que deben enfrentar distintas pruebas. En estas páginas, Mirian Luiza Pereira da Silva presenta algunos personajes que están enredados en sus rencores y que no pueden librarse de la envidia, el odio o la codicia y cómo estos sentimientos afectan en sus vidas.

De todas maneras, esta autora aclara que la connotación negativa que, por lo general, pesa sobre la figura de las brujas es inmerecida y, en muchos casos, fruto del desconocimiento. A propósito de esto, en este libro se explica que hay brujas buenas y otras que ejercen la maldad.

Actualmente, esta obra está disponible en la página web de Debrujas, Amazon, CC Libros, El Corte Inglés y La Casa del Libro, entre otras tiendas. Además, las críticas positivas que ha recibido De Brujas han instalado la idea de que pronto podría convertirse en un producto audiovisual. En este sentido, la autora comenta que le gustaría que su libro se convierta en una película.

¿Quién es Mirian Luiza Pereira da Silva? Luiza, como la llaman sus seres queridos, es la cuarta hija de un total de ocho hermanos. A los 10 años comenzó a leer lo que su madre escribía en un cuaderno personal. Lo hizo una y otra vez. Como ya sabía por entero lo que había en esas páginas, arrojó el papel en una hoguera que había en el jardín de su modesto hogar. Lo hizo con inocencia, pensando que ese cuaderno ya no era necesario y que servía para prender un fuego. Su madre se entristeció por esta actitud y no volvió a escribir. Por este motivo, Luiza ha dedicado esta obra a su madre.

