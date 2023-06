Los Premios MEES 2023 constatan la fuerza de los Planes de Bienestar en España

Los Premios MEES, impulsados por Mi Empresa es Saludable, dieron a conocer el pasado jueves 22 de junio las mejores prácticas de bienestar corporativo en nuestro país Durante una gala celebrada en el Espacio Bertelsmann de Madrid, pusieron de relieve el compromiso de cuatro empresas y una líder con la salud y felicidad de sus equipos de trabajo, pero también la de todo un ecosistema empresarial, el español, que consolida su apuesta por uno de los instrumentos más eficaces a la hora de preservar ese bienestar: los planes de beneficios para empleados y empleadas.

Los premiados en esta octava edición fueron:

Bienestar Global:

Ganador: L‘Oréal.

Finalista: UCI Bienestar físico:

Ganador: ISDIN

Finalistas: Cruz Roja y Orange Bienestar Emocional:

Ganador: Grupo Uvesco.

Finalista. Mahou San Miguel. PYME:

Ganador: Audiotec. Líder Saludable: Anabel Fernández Fornelino, CEO de Affor Health.

Detrás de los premios, las personas

L´Oréal, concretamente la fábrica que la marca mantiene en Burgos, fue la premiada de la noche, en la Categoría Global, precisamente por su buen hacer y resultados en el diseño e implantación de este tipo de estrategias. "Para L'Oreal, el capital humano es lo más importante que tenemos en la empresa, por eso creemos en el programa", señaló María de los Ángeles Pinto tras recoger el galardón. El jurado de los Premios MEES ha valorado muy positivamente el proyecto Quiérete más de bienestar y salud de la empresa, implantado desde los departamentos de RRHH y RSE, así como su capacidad para transformar una iniciativa global de la multinacional en un entorno local y de integrarlo en la comunidad.

Junto a L’Oréal, fueron reconocidas, en las categorías de bienestar físico y bienestar emocional respectivamente, la marca ISDIN, por la credibilidad y compromiso de su proyecto, que ha contado con el respaldo indiscutible de la dirección empresarial, y Grupo UVESCO. Este último por su importante labor en un sector tan complejo como es el de la distribución de alimentos y que además impacta en un perfil profesional muy concreto, con una media de edad de 45 años. "Tenemos el propósito de ser el supermercado que mejor experiencia de compra ofrece y tenemos claro que no vamos a cumplir ese propósito si nuestros profesionales no están bien", apuntó Cristina Olloqui , quien recogió el premio en nombre de la corporación.

Por su labor en el fomento del bienestar en una plantilla pequeña, la empresa AUDIOTEC recibió el galardón de la jornada en la Categoría Pyme. "Trabajamos por mejorar todos esos aspectos que nos hacen una empresa mejor", trasladó a los presentes Francesca Balestra, miembro de la compañía.

En cuanto a la distinción más personal de los Premios MEES, aquella que recae sobre una figura CEO capaz de personificar los valores de bienestar y trasladarlos al resto de la organización, fue a parar a Anabel Fernández Fornelino, fundadora de Affor Health en 2010 y CEO de la empresa, por "ser pionera, su fuerza increíble y trabajar por la salud emocional de trabajadores de muchas corporaciones", tal y como recalcó el jurado en la jornada del jueves; una gala que marcó las líneas prioritarios para los próximos años en bienestar corporativo y que contó con el patrocinio de Fundación Bertelsmann, Sanitas, Wellwo y Previntegra.

La regla de las 3R del bienestar: reinvención, reparación y regeneración

Además de los galardonados, la Gala de los Premios MEES 2023 contó con reputados profesionales del sector del bienestar dentro de la empresa, que participaron en varias mesas redondas. A través de todas ellas, se puso de manifiesto no solo la importancia de cuidar del talento humano, sino la intención de hacerlo.

Las estrategias en bienestar de las empresas galardonadas marcan una senda de futuro en la próxima década, y lo han hecho a través de lo que para Mi Empresa es Saludable es la regla de las tres erres: Reinvención de los programas de bienestar corporativo, Reparación emocional de los equipos de trabajo tras unos años especialmente duros y Regeneración del talento y del compromiso de la plantilla con la organización.

A través de estás tres erres transitó la gala de los Premios MEES 2023 porque, tal y como explicó Noemí Boza, socia y directora general de Más Cuota, "lo que supone el verdadero reto es englobar en el concepto de bienestar otras muchas facetas del cuidado y desarrollo de las personas; bienestar es salud emocional, ejercicio físico, nutrición, pero también motivación, desarrollo personal, cohesión, compromiso, lenguaje positivo, es cultura y creatividad, es poder ser uno mismo, es recibir la atención que necesitas".

Y de todo ello se habló en esas mesas redondas: de cómo incluir el arte y la cultura en los planes de bienestar para contribuir a una buena salud física y mental con la participación del ilustrador internacional Javi Royo, Kike Labián CEO de la empresa de artes escénicas Kubbo y la Doctora Margarita Feyjoó, jefa de la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Sanitas de La Moraleja; de la importancia de la comunicación no violenta, es decir, eficaz; y de que el éxito de los planes de bienestar pasa por preguntar a las plantillas qué necesitan, en otras palabras, por planes totalmente flexibles, personalizables y extensibles a toda la plantilla, porque "las personas deben poder elegir libremente".

Porque tal y como señaló la coach y experta en comunicación María González Romero durante su intervención, "conectar y empatizar con el de enfrente significa escuchar en profundidad lo que siente una persona para poder comprender y aprender a expresar lo que tú sientes y necesitas", y ese es el primer paso para rebajar la tensión, crear ambientes de trabajo saludables y diseñar estrategias de bienestar corporativo que respondan realmente a las expectativas de los trabajadores. Hacerlo significará disfrutar de plantillas fidelizadas y de equipos de trabajo satisfechos gracias a planes de beneficios integrales con porcentajes de adhesión cada vez mayores.

Sobre Mi Empresa es Saludable

Mi Empresa es Saludable es un canal web con información sobre salud laboral. Tienen un objetivo: generar una corriente de opinión y movilización social que propicie la salud integral de la empresa y sus trabajadores como condición necesaria para aumentar la productividad y el bienestar. Además, ofrecen Servicios especializados de Bienestar In Company, como talleres, formaciones, sesiones de inspiración, contenidos para la intranet o interiorismo saludable.