'Las palabras que no existen' una novela negra de Joan A Merino: El secreto que esconde un cuadro de Tàpies

Joan A. Merino presenta su intrigante novela 'Las palabras que no existen', ambientada en la Barcelona de 2018. Esta apasionante historia relaciona una obra del pintor catalán Antoni Tàpies con una hermandad clandestina, amenazada por una élite de poder que mueve sicarios a través de la internet oscura ¿Qué secretos esconden los cuadros más famosos del mundo? Con esta novela el escritor y antropólogo Joan A. Merino desea invitar a los lectores a sumergirse en un universo lleno de preguntas y emociones, donde nada es lo que parece y cada pista es solo el comienzo hacia un desenlace sorprendente.

Las palabras que no existen aborda temas de actualidad y presenta un argumento envolvente que atrapa, con personajes que mantendrán a los lectores en vilo hasta la última página. El autor demuestra su talento para destacar en la narrativa policíaca, llevándonos por los laberintos de una historia que combina acción, violencia, sentimientos y secretos ocultos durante siglos.

Los amantes de la novela negra encontrarán en esta trama un motivo más para dejarse llevar por la imaginación y seguir desvelando intrigas, ¿Qué cuadro de Antoni Tàpies esconde un gran secreto que podría reescribir la historia?

El objetivo principal de esta nota de prensa es presentar esta obra al público y medios de comunicación, así como transmitir el entusiasmo y dedicación de su autor en la creación de esta impactante historia. En este sentido, es preciso señalar que esta novela sintetiza el minucioso trabajo de Joan A. Merino en la escritura y su pasión por narrar historias emocionantes y llenas de misterios que transcurren en edificios emblemáticos de la Ciudad Condal.

Esta novela se erige como una oportunidad para sumergirse en el talento de un autor con gran proyección dentro del panorama literario español, presentando una obra que se adentra en las profundidades de la intriga para deleitar a los amantes del género negro.

La crítica ha dicho:

"Un interesante toque del estilo novela negra en la Barcelona del 2018". QUELIBROLEO.COM

"Joan A. Merino presume de una elegancia narrativa llena de referencias, objetos, expresiones y otros ingenios que hacen que no sólo se disfrute el argumento, sino también la parte literaria". LA REINA LECTORA

"Un thriller adictivo que no podrás dejar una vez leas las primeras páginas". BLOGLITERARIO.COM Conoce más del autor en sus rrss de Ig @joanmerinog y en la página web https://www.amazon.es/Las-palabras-que-existen-Barcelona/dp/8409509644/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1687802422&sr=8-1