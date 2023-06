PF Led ONE, baliza V16 conectada a DGT que ofrece auxilio en carretera

Erum Vial ha desempeñado un papel destacado en el ámbito de la seguridad vial con el desarrollo de la baliza PF LED ONE V16 y la baliza PF LED ONE V16 ECO BLACK La Dirección General de Tráfico (DGT) y el gobierno español, en asociación con empresas de seguridad vial como Erum Vial, están marcando el comienzo de una nueva era en la seguridad en carretera con la introducción de las luces de emergencia V16 conectadas. Equipados con tecnología avanzada, estos dispositivos están revolucionando el sector, reemplazando los triángulos de señalización tradicionales en situaciones de avería o accidente en carretera.

Según datos de la DGT, en 2022 se registraron más de 83.000 accidentes en las carreteras españolas, que resultaron en cerca de 1.200 fallecidos y 9.000 heridos graves. Una de las causas principales de estos siniestros fue la falta de una señalización adecuada. Gracias a la baliza v16 conectada se reducirán el numero heridos y fallecidos.

Estos innovadores dispositivos han sido desarrollados en respuesta a la creciente necesidad de mejorar la seguridad vial. Según las estadísticas, el 35% de los accidentes en 2022 se debieron a una visibilidad insuficiente en la carretera. Con la baliza V16 geolocalizada, este problema puede verse significativamente reducido.

Erum Vial ha desempeñado un papel destacado en este ámbito, con el desarrollo de la baliza PF LED ONE V16 y la baliza PF LED ONE V16 ECO BLACK. Ambos dispositivos cumplen con los estándares de la DGT y se presentan como soluciones altamente efectivas y sostenibles en casos de avería o accidente.

El diseño de la baliza PF LED ONE V16 permite una fácil portabilidad y adaptabilidad a cualquier vehículo o superficie. Además, su encendido e instalación son rápidos y seguros. Con solo girar la carcasa, la baliza geolocalizada v16 se enciende y puede ser colocada en el techo del vehículo con un simple gesto, sacando el brazo por la ventana, garantizando una visibilidad óptima en situaciones de emergencia.

No obstante, para garantizar su efectividad, es crucial que las balizas V16 estén geolocalizadas, homologadas y conecten a la plataforma de la DGT 3.0. La publicación en la página web de la DGT de los fabricantes autorizados es un punto clave que garantiza el producto es apto y ha sido aprobado por la Dirección de Tráfico. En este sentido, Erum Vial ofrece dispositivos homologados y de alta calidad que contribuyen a la seguridad en la carretera.