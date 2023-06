GeneratorLanding.com presenta el Summit sobre ventas por WhatsApp usando Inteligencia Artificial

El 29 de junio a las 20:00 GeneratorLanding.com dará arranque al tercer Summit sobre cómo vender a través de WhatsApp usando la Inteligencia Artificial con más de 2.000 usuarios registrados. Este es un evento online, en directo y gratuito Existen tres categorías de negocios que podrán aprovechar este summit al máximo:

1.- Empresas o autónomos que han intentado vender por Internet sin buenos o nada de resultados y les parece muy difícil hacerlo posible.

2.-Empresas o autónomos que están vendiendo sin éxito por canales tradicionales y quieren experimentar otros canales más eficaces.

3.- Agencias que quieren innovar en su oferta para sus clientes con servicios basados en WhatsApp. Los sectores como moda, educación, automoción, seguros y servicios financieros entre otros están avanzando mucho con estrategias basadas en WhatsApp.

Los asistentes que quieran apuntarse pueden registrarse de forma gratuita en este enlace. Este es un evento online, en directo y gratuito.

https://lp.generatorlanding.com/registro/

"Poder estar recibiendo WhatsApps cada día de personas interesadas en los productos y servicios que más le interesan".

Qué temas se tratan en este Summit sobre ventas con WhatsApp

El objetivo es que los asistentes puedan tomar acción y en menos de 24 horas ya estén aplicando todo lo que podrán ver en este evento en directo. Este Summit ofrece de forma práctica y sencilla herramientas y estrategias para vender online usando WhatsApp y la Inteligencia Artificial como principal canal de comunicación.

¿Por qué las empresas y autónomos deben usar WhatsApp? WhatsApp es el canal favorito de los clientes y es dónde se puede generar una comunicación más sencilla, cercana y directa.

¿Cómo añadir WhatsApp a la estrategia online? En este Summit se explicará en detalle cómo crear un proceso de ventas desde los anuncios en Facebook e Instagram hasta el cierre de la venta por WhatsApp usando la Inteligencia Artificial. El objetivo es que los asistentes al Summit puedan iniciar su estrategia online de forma práctica.

¿Cómo vender en 2023?

Por Lluís Sardá

Lluís explicará qué está sucediendo actualmente en el mundo de las ventas online, rompiendo mitos y creencias limitantes que podrían estar frenando las ventas. Además, explicará con todo detalle el nuevo paradigma de la venta digital.

WhatsApp e Inteligencia Artificial: la combinación estrella

Por José Mark

Mostrará cómo vender cada día a través de WhatsApp con la IA de Generator Landing. Además, detallará la estrategia de venta a través de WhatsApp con un caso de éxito que generó 120.000 euros en un lanzamiento de una formación online.

Cómo crear páginas para captar más clientes en menos de 30 segundos

Por Lluís Sardá

Cómo a través de la Inteligencia Artificial y el constructor de Generator Landing cualquier empresa o autónomo es capaz de crear su página con un solo clic. Sin la necesidad de saber programación o tener conocimientos de diseño.

Cómo sacar el máximo rendimiento a WhatsApp

Por César Martín y Jaime Berned

Enseñará cómo organizar, gestionar y clasificar las conversaciones de cierre de ventas a través de WhatsApp. Y explicará un caso práctico en directo: cómo crear campañas de marketing masivas para negocios usando WhatsApp.

¿Para quién es este Summit?

Este Summit es para negocios y autónomos que…

Les cuesta llegar a nuevos clientes potenciales.

No saben cómo gestionar los cierres de venta para su producto o servicio.

Quieren aprender y mejorar sus habilidades en Marketing Digital.

Tienen una idea de negocio y quieren validarla.

Tienen un buen producto o servicio y quieren vender más por internet.

Trabajan en una empresa y quieres aportar nuevas estrategias de venta.

Buscan ingresos extra ayudando a otras personas a conseguir más ventas.

Buscan una transformación y quieren reinventarse.

Necesitan métodos de venta sencillos y sin complicaciones para vender más en 2023.

No saben cómo organizar las conversaciones con sus clientes potenciales.

No tienen seguidores en redes sociales y no saben qué hacer para aumentar su visibilidad. Recursos y cómo apuntarse:

Recursos gratuitos para los asistentes

