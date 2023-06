Cambium Networks impulsa su liderazgo en los mercados de Hospitality y Residencial

Cambium Networks (NADSAQ: CMBM), proveedor líder mundial de soluciones de red, ha registrado un crecimiento en los mercados de la hostelería y las unidades de viviendas múltiples (MDU) gracias a la fortaleza de sus soluciones de conectividad de red, lo que a su vez ha impulsado un crecimiento récord de los ingresos empresariales de la empresa Tras la pandemia, el sector hotelero está transformando su forma de interactuar con los viajeros. La tecnología sin contacto y el crecimiento exponencial del streaming personal han provocado cambios en los requisitos de conectividad. La conectividad digital segura es ahora fundamental en todos los establecimientos, tanto para los huéspedes como para las operaciones de negocio. Mientras tanto, los propietarios y operadores deben gestionar los costes de forma estricta y acelerar las actualizaciones de sus redes para adaptarse a estos nuevos requisitos.

Ambas tendencias fueron factores clave del crecimiento de las ventas de Cambium Networks en más del 60% en 2021 y 2022, con un aumento interanual del 131% en el primer trimestre de este año. "Nuestra creciente presencia en las industrias de la hospitality y MDU reflejan la fortaleza de nuestras líneas de productos, ofreciendo las tecnologías de conectividad de red que necesitan para servir a sus clientes", señala el presidente y CEO de Cambium Networks, Atul Bhatnagar. "Con Cambium Networks, las diversas necesidades de conectividad de los grandes gestores de inmueble, ahora se pueden gestionar desde la nube utilizando un único panel de control. Como resultado, los propietarios ya no deben elegir entre el coste y las experiencias digitales excepcionales."

El rápido crecimiento de Cambium Networks en estos mercados se debe a una amplia oferta de soluciones diseñadas específicamente para proveedores de servicios de redes para inmuebles, que reducen al mínimo los costes de despliegue y gestión de servicios. Gracias a la automatización inteligente, como el aprovisionamiento automatizado y el análisis de causas raíz, se mejora la productividad del personal, mientras que las incidencias de Wi-Fi pueden reducirse en un 30% o más.

Es el caso de un conocido hotel cercano al aeropuerto londinense de Heathrow, que ofrecía velocidades Wi-Fi deficientes y cobertura débil en toda la propiedad, que afectaban a sus ingresos por eventos y a la satisfacción de los huéspedes". En tres semanas, Taran Microsystems desplegó equipos Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, 6 GHz Wi-Fi de Cambium Networks que permite al hotel ofrecer máximo anchos de banda a los clientes, mejorar su gestión y servicios y aumentar sus ventas a través de la red.

Los huéspedes reclaman una conectividad ininterrumpida y fiables en todos los espacios: habitaciones, zonas comunes, exterior, zonas deportivas…. Y Cambium resuleve las necesidades al aire libre con su plataforma Cambium ONE Network, que incluye Wi-Fi que ofrece enlaces de hasta 1 milla junto con backhaul inalámbrico fijo multi-gigabit, cubriendo propiedades enteras con conectividad fiable.

Proveedores de servicios y clientes finales satisfechos

"Todavía hay muchos hoteles que necesitan utilizar el cableado coaxial existente para la banda ancha. Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de pared de Cambium Networks se emparejan fácilmente con soluciones G.Hn que aprovechan el cableado coaxial para ofrecer velocidades Gigabit sin el coste y la interrupción de instalar nuevos cables de categoría nominal." - Kyle Beauchamp, vicepresidente de ImpruviX, una división de World Cinema.

"La planificación y el diseño de la cobertura nunca habían sido tan fáciles. Hemos podido racionalizar nuestras operaciones y dedicar más tiempo a otras áreas de la experiencia del huésped" Hayden Doyle, Director, Nonius Solutions.

"La plataforma Wi-Fi, de conmutación y de gestión en la nube de Cambium Networks nos ayuda a ofrecer la capacidad y la cobertura que necesitamos para apoyar a nuestros socios, con un bajo coste total de propiedad", Lennert De Jong, Presidente de Hospitality en Planet.

"Los huéspedes del hotel no ven el equipo Wi-Fi que instalamos; sólo ven la experiencia que ofrece Wi-Fi. Al trabajar con Cambium Networks, podemos ofrecer la última experiencia Wi-Fi 6 desde la habitación de los huéspedes hasta la sala de reuniones, incluso cubriendo espacios exteriores como campos de golf o aparcamientos de vehículos recreativos. Cambium Networks cnMaestro X nos da visibilidad y seguridad de configuración en todos los componentes de la red", Scott Jamison, Presidente, División de Hostelería, Safety NetAccess.