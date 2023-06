Clickseguro.net es una web ideal para los mediadores de seguros

Internet se ha convertido en una parte esencial de la vida diaria. Por medio de este, es posible conocer las noticias, hablar con familiares y amigos, consumir contenidos de todo tipo, etc. Pero no solo se limita al entretenimiento, sino que hoy en día se pueden realizar gestiones gubernamentales, verificar facturas y cuentas, hacer compras y mucho más. Y este tipo de acciones en el mundo digital se han incrementado en los últimos años, en especial después de la aparición del covid, dando a los usuarios opciones rápidas y cómodas a las que acceder desde casa.

Las aseguradoras no se quedan atrás y, aunque han tenido una entrada lenta al ámbito digital, están buscando su camino en el mundo 2.0. A raíz de esto, estas entidades han mostrado un gran interés por prescindir de los mediadores, mediante la contratación directa de pólizas de seguro, por medio de sus propios portales web. Esto provoca el empeoramiento de las condiciones ofrecidas a los clientes y un evidente perjuicio para los mediadores, quienes se ven obligados a contratar de forma personal, quedando fuera del actual mercado online de forma progresiva.

Ante este escenario, surge clickseguro.net como una alternativa para que los mediadores puedan competir por una cuota en el mundo digital.

¿Qué es Clickseguro.net? Clickseguro.net es una plataforma que nace con el objetivo de poner en contacto a los clientes con los mediadores. Cuenta con un marketplace de seguro donde los usuarios pueden subir una petición y los mediadores suscritos podrán ponerse en contacto con ellos para ofrecerles su mejor opción. Este proceso de contratación se realiza de forma offline, por medio del mail o teléfono del cliente.

Ventajas que ofrece esta plataforma a los mediadores Esta plataforma pretende poner en valor la figura del mediador y acercarlos a clientes potenciales que, de otro modo, no llegarían a sus oficinas. Una de las principales ventajas que ofrece es que no cobran ningún tipo de comisión por las pólizas de seguro contratadas. En cambio, tendrán que pagar únicamente una módica cuota por el hecho de poner al alcance a los clientes y subir sus peticiones de seguro. Esto representa un ahorro importante, debido a que no deben gastar grandes cantidades de dinero en mantener posicionadas sus propias webs. Además, el proceso de contratación es responsabilidad absoluta de la diligencia del mediador, quien se encarga de responder a los clientes y ofrecerles las opciones de seguro mejor ajustadas a sus necesidades.

Por otro lado, competir con las aseguradoras online se ha convertido en una tarea difícil. Más aún si se hace de forma individual. Clickseguro.net pretende ofrecer a los mediadores la oportunidad de competir en igualdad de condiciones.

Los clientes también se ven beneficiados con los servicios que ofrece Clickseguro.net Particulares, pymes y autónomos pueden encontrar en este marketplace una manera fácil, rápida y eficiente de obtener la mejor cotización para seguros de cualquier clase. Y, lo mejor, es que es exacta, no como las que se reciben generalmente en los comparadores online, que solo son aproximadas.

Con el uso de esta plataforma, los usuarios reciben una respuesta humana, de mediadores profesionales. Por tanto, el asesoramiento que reciben sobre las pólizas de seguro es más preciso y ajustado a sus necesidades reales.

Además, pueden contratar un seguro más barato. La mayoría de las personas piensan que los seguros directos o contratados directamente con las aseguradoras son más económicos, pero no es así. En general, los mediadores disponen de grandes descuentos por la captación de cartera, pluses, complementos, etc. Gracias a esto, pueden ofrecer excelentes descuentos a los asegurados.

Finalmente, en caso de ocurrir algún siniestro, el asegurado queda a merced de una aseguradora en caso de no contar con un experto que le asesore y defienda sus derechos. Aparte de ello, contratar a un abogado puede ser muy costoso. Sin embargo, el mediador está en la obligación de defenderlo ante la aseguradora y, debido a su experiencia en este ámbito, puede obtener una respuesta satisfactoria.

En el mundo actual, tener presencia online se ha convertido en una obligación. Y es sabido que los clientes del futuro, que son los jóvenes de ahora, cada vez cuentan con más acceso a los canales online, teniéndolos como preferencia para la contratación de la mayoría de sus servicios y la adquisición de productos. Por tanto, los mediadores no deberían perder la oportunidad que ofrece clickseguro.net. Quienes quieran unirse a su comunidad y aprovechar los beneficios que ofrece, pueden encontrar los medios de contacto en su sitio web.