La ansiedad y los pensamientos intrusivos, por Ethos Psicólogos

La ansiedad se ha convertido en uno de los trastornos psicológicos más comunes para la sociedad moderna debido a los grandes cambios, el uso excesivo de dispositivos digitales, los problemas labores, entre otros. En el 2021 ENBIARE determinó que el 19,3 % de la población adulta sufría de síntomas de ansiedad severa y un 31,3 % en un grado mínimo o medio.

Esto significa que actualmente existen muchas personas que sufren a menudo de pensamientos intrusivos negativos y ataques de ansiedad. Ethos Psicólogos, empresa experta en el área, ofrece a estas personas sesiones terapéuticas profesionales para abordar y tratar estos problemas psicológicos.

¿Qué son los pensamientos intrusivos? Los pensamientos intrusivos son todos aquellos pensamientos no deseados y concurrentes que resultan inútiles, disfuncionales y desagradables para la mayoría de los individuos. Algunos de estos pueden convertirse en obsesiones que si no se tratan pueden generar en el afectado un trastorno de ansiedad severa. Además, causan dificultades para concentrarse, dormir y mantener la calma, lo cual afecta en gran medida el estilo de vida y el bienestar general. Existen diferentes tipos de pensamientos intrusivos, entre los cuales se encuentran los violentos como hacer daño a otras personas o autolesionarse y los pensamientos eróticos obsesivos. De igual forma, están los pensamientos intrusivos religiosos y aquellos que generan obsesión con la muerte (eventos catastróficos, fallecimientos de seres queridos, situaciones mortales como accidentes o asesinatos, etc.). Las personas también pueden tener a menudo pensamientos intrusivos que les generen preocupación o miedo en cierta medida como autoevaluaciones, culpas, obsesiones o compulsiones (limpieza, organización, entre otros). Estos también tienden a producir problemas de ansiedad en algún tipo de grado, ya sea mínimo, medio o severo.

¿Por qué ocurren los pensamientos intrusivos y cómo tratarlos? Es normal que las personas tengan pensamientos intrusivos e incluso algunos de estos no siempre resultan ser negativos. Por ejemplo, pueden ser inspiraciones, intuiciones, pensamientos introspectivos que llevan a la autorreflexión, autoafirmaciones, prevenciones, entre otros. Sin embargo, los individuos suelen prestar más atención a los pensamientos intrusivos negativos y en la mayoría de los casos intentan evitarlos y controlarlos. Esta lucha contra la propia mente hace que sea mucho más difícil eliminar dichos pensamientos y genera la aparición concurrente de los mismos, lo cual causa dolor y tiende a producir ansiedad. En la empresa Ethos Psicólogos están disponibles expertos en terapias como la cognitivo conductual y EMDR que ayudan a las personas a desarrollar diferentes habilidades y hábitos para tratar y eliminar sus pensamientos intrusivos negativos. De igual forma, cuentan con especialistas en trastornos de ansiedad que abordan desde ataques de ansiedad, estrés postraumático y obsesiones compulsivas hasta fobias y ansiedad generalizada. Cada sesión para tratar la ansiedad es realizada con base en las necesidades y características de los pacientes para conseguir resultados más efectivos a corto y largo plazo.

La ansiedad y los pensamientos intrusivos concurrentes son problemas psicológicos que deben ser tratados por expertos en el área como Ethos Psicólogos para evitar sus constantes apariciones y efectos negativos.