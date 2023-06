Drivalia refuerza su presencia en la Comunidad de Madrid con cuatro nuevos puntos de venta

La empresa del grupo CA Auto Bank, Drivalia, subraya su apuesta por la capital española con la apertura de cuatro nuevos Mobility Store para acercar sus soluciones de movilidad sostenible a los usuarios. Las nuevas ubicaciones se encuentran en Leganés, Aranjuez, Alcobendas y Chamartín y se unen a la que la compañía ya tenía en Atocha Drivalia, empresa del grupo CA Auto Bank especializada en proponer soluciones sostenibles para la movilidad, abre cuatro nuevos Mobility Store en la Comunidad de Madrid que se añaden al que la compañía ya tenía en Atocha. Las nuevas ubicaciones serán Leganés, Aranjuez, Chamartín y Alcobendas.

"Desde Drivalia trabajamos por democratizar la movilidad verde y sostenible entre todos los usuarios y, para lograrlo, tenemos que ser nosotros quienes estemos cerca de ellos diferenciando las ubicaciones para captar distintos tipos de consumidores", comenta Antonio Elia, Country Manager de Drivalia. "Actualmente la mayoría de las tiendas abiertas están posicionadas en estaciones de trenes y aeropuertos, ya que se encuentran en zonas geográficas donde predomina el cliente turístico. En nuestro plan de expansión, que prevé cerrar el 2023 con 50 Mobility Store, las aperturas en zonas urbanas neurálgicas empiezan a tener cada vez más relevancia". De hecho, solo una de las cuatro nuevas ubicaciones, la de Chamartín, se abrirá en la estación de tren, mientras que las otras tres estarán ubicadas en otros puntos estratégicos de las ciudades. La de Alcobendas, ubicada en la misma sede de la empresa en España, representa el flagshipstore del proyecto y pertenece directamente a la empresa. Para los demás emplazamientos, se trata de aperturas en régimen de asociado.

Todos los puntos de venta Drivalia se basan en el concepto de Planeta Movilidad: una oferta completa de servicios para la movilidad, en línea con los comportamientos y características esenciales de usuarios que reclaman, cada día con mayor fuerza, alternativas on demandyflexibles capaces de adaptarse a sus necesidades cambiantes. Soluciones más tradicionales como el renting, leasing y el alquiler de cualquier duración se alternan con otras más novedosas, como CarCloud, el servicio de suscripción al coche. Con el pago de una cuota mensual que incluye todos los costes relacionados con el vehículo (seguros, revisiones, impuestos), el cliente dispondrá, con total flexibilidad, de un auto que podrá devolver en caso de no necesitarla o pasar a otro modelo de características diferentes, en el caso en que sus necesidades hayan cambiado. Incluso en momentos puntuales. Una alternativa en línea con las exigencias de los consumidores que, cada vez más, optan por soluciones más enfocadas al uso del vehículo que no a su adquisición en propiedad. Los datos lo refrendan: en el primer trimestre de 2023 las matriculaciones de vehículos de renting crecieron un 60%, situándose en las 73.888 unidades, (fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos - AER).

La apuesta de la compañía por la movilidad verde se refleja en sus datos y previsiones de futuro. Con respecto a los puntos de recarga, todos los establecimientos estarán a disposición de los clientes para que puedan alimentar sus vehículos y cada Mobilitystore contará con entre 2 y 10 puntos de recarga. Los objetivos declarados por la empresa revelan que el 2023 se cerrará con 100 puntos de recarga activos, para cuadruplicar esta cifra en 2026 y llegar a los 400. Y la flota, que alcanzará las 9.000 unidades a finales de año y llegará a las 20.000 en 2026, progresivamente estará compuesta hasta el 80% por vehículos de cero o bajas emisiones.

Sobre CA Auto Bank S.p.A.

CA Auto Bank es un banco universal, propiedad en su totalidad de Crédit Agricole Consumer Finance, que opera como un actor independiente y multimarca en el sector de la financiación y el arrendamiento de vehículos y en el sector de la movilidad. CA Auto Bank ofrece una gama completa de soluciones de crédito y alquiler, así como de servicios de seguros. Los productos de préstamo, arrendamiento y financiación de alquiler y movilidad proporcionados por CA Auto Bank están diseñados específicamente para las redes de venta, para clientes privados y flotas corporativas. CA Auto Bank tiene presencia en 17 países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido) y en Marruecos, directamente o a través de sucursales, con un total de más de 1.900 empleados.

A través de Drivalia, la empresa de alquiler y movilidad del Grupo, el Banco ofrece una gama completa de soluciones de movilidad, desde coches eléctricos compartidos hasta las innovadoras suscripciones y alquiler de coches para todas las duraciones. Drivalia aborda la movilidad en todas sus facetas, proporcionando planes de movilidad innovadores que combinan flexibilidad, uso digital, enfoque bajo demanda y sostenibilidad. En junio de 2019, la compañía lanzó los Mobility Stores, puntos de venta físicos donde los clientes pueden acceder a todos los servicios de movilidad de la compañía. Con la apertura del primer Mobility Store totalmente electrificado en el aeropuerto de Torino Caselle en 2020, seguido por muchos otros, Drivalia se ha convertido en un operador clave también en movilidad sostenible. De hecho, gracias a las más de 1600 estaciones de carga instaladas en todas las tiendas, Drivalia cuenta con la red electrificada privada más grande de Italia. En 2023, el proyecto de electrificación continuará también en los países europeos en los que opera Drivalia.