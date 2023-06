Croquetas artesanas Oído Cocina Gourmet; el complemento ideal para hoteles y restaurantes de alta calidad

La experiencia de los huéspedes debe ser la prioridad para aquellos que desarrollan sus actividades en el sector hotelero. Todos los beneficios que sean capaces de ofrecer a las personas será el reflejo de la imagen y reputación de un hotel, lo cual atraviesa cuestiones como su servicio al consumidor, instalaciones, e incluso la comida que ofrecen.

Para aquel sector de la hostelería preocupado por esta última cuestión, se encuentra Oído Cocina Gourmet. Esta empresa se basa en la fabricación y comercialización de croquetas artesanas, ofreciendo 16 opciones diferentes para los amantes de la comida gourmet.

Un gran ayudante del sector hotelero Durante su estancia en un hotel, las personas esperan que este les ofrezca un menú de comidas acorde al dinero que gastaron para quedarse.

Para que el hotel no se preocupe de esto, Oído Cocina Gourmet es capaz de proveerlo con sus croquetas artesanas, con el fin de aliviar la carga de trabajo de sus cocinas.

Relegar una responsabilidad de semejante índole como es la comida para un hotel es algo que muchas personas lo consideran dos veces antes de hacerlo. Sin embargo, con las croquetas de Oído Cocina Gourmet, la calidad está garantizada.

Los ingredientes que se utilizan en la elaboración son de primera calidad y su frescura en conjunto con su naturalidad la convierten en una opción saludable. Exentas de colorantes y conservantes, la combinación entre su proceso de producción artesanal e industrial es capaz de fabricar un producto siempre homogéneo, como si se hubiese hecho en casa.

Además, su sistema de conservación es uno de los mejores que existen. En primer lugar, el uso de nitrógeno líquido durante la producción hace que las croquetas se congelen a la mayor velocidad, preservando así sus propiedades como el primer día. Y, una vez que los hoteles tienen las croquetas en su poder, pueden conservarlas hasta 15 meses en el congelador, o 3 días en la nevera.

Croquetas para todos los públicos La atención de Oído Cocina Gourmet no solo incluye a la hostelería, sino también a solicitudes de particulares. De esta manera, todos los públicos tienen la posibilidad de elegir el tipo de croquetas artesanas que prefieran.

El catálogo llega hasta 20 sabores, entre los que se pueden encontrar los más típicos hasta los más novedosos. En caso de no estar convencido con ninguno de ellos, los clientes podrán solicitar croquetas a medida, y con base en sus gustos, Oído Cocina Gourmet se encargará de diseñar esos sabores personalizados.

Con 4 tamaños distintos que van desde los 15 hasta los 45 gramos, el envío se ejecuta en un plazo de 24 a 48 horas una vez realizado el pedido, adecuándose a las necesidades y urgencias de los clientes.

La variedad de las croquetas llega hasta aquellos públicos que soliciten croquetas vegetarianas, e incluso veganas. Pedir una ración de croquetas artesanas de Oído Cocina Gourmet es una gran opción para quitar el apetito.