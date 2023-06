¿Cuáles son las vías de crecimiento accesibles para los negocios B2B?, con B2BEXPERTS

Las empresas Business to Business (B2B) son aquellos negocios que realizan procesos de comercialización y venta de productos con otras empresas de manera directa, ya sea de manera online, a través de internet, u offline, con otra empresa física.

En un mercado tan complejo y cambiante como el actual, el éxito de toda empresa no se relaciona únicamente con su capacidad de mantener la posición de mercado ya adquirida, sino, sobre todo, con la capacidad de crecer aceleradamente utilizando las diferentes vías de crecimiento accesibles para los negocios B2B.

B2BEXPERTS es un centro de formación en línea especializado en pymes de mercados B2B, conformado por un equipo de asociados y colaboradores con una importante y extensa experiencia en empresas de primera línea, dispuestos a compartir sus conocimientos para el crecimiento de otros negocios.

Vías de crecimiento de negocios B2B Existen, básicamente, tres vías para acelerar el crecimiento de las empresas Business to Business. La primera vía es a través de la captación de más clientes nuevos, la segunda es aumentar las ventas con los clientes de la empresa ya existentes y, la tercera, asegurar que se consigue, en todas las ocasiones, el precio de venta más alto posible.

Sin embargo, aplicar simultáneamente estas tres estrategias requiere tener los conocimientos especializados para evitar desperdiciar recursos económicos y humanos.

El método PSB, de B2BEXPERTS, es una herramienta ideal para facilitar a las empresas la aplicación simultánea de esas tres vías, pudiendo aumentar hasta un 50 % el número de nuevos clientes, incrementar la venta adicional a clientes ya existentes y alcanzar el mayor precio posible en cada una de sus operaciones.

B2BEXPERTS ofrece una formación en línea para equipos comerciales, que les permitirá dominar este método, y ofrece, al mismo tiempo, la máxima personalización y el seguimiento continuo de cada uno de los alumnos durante la formación.

Método PSB, la clave para incrementar el crecimiento de una empresa B2B Las dos primeras estrategias podrían ser interpretadas como la necesidad de incorporar más prospectos en el funnel de ventas, de manera que al final se obtienen más clientes, pero ello, incluso a corto plazo, llevará a una sobrecarga de trabajo en detrimento de la calidad del mismo, y sin una mejora significativa del resultado final.

Por ese motivo, el método PSB, de B2BEXPERTS, se enfoca en impulsar de manera significativa los índices de conversión en el proceso de captación de nuevos clientes, o de nuevas ventas a clientes ya existentes, creando y presentándolas propuestas de valor más bien diseñadas para cada caso.

Y es gracias a esas mismas propuestas de valor perfeccionadas que el cliente acaba por apreciar más el valor de lo ofrecido, permitiendo, de esa manera, conseguir el precio más alto en cada ocasión.

Conversión y Valor, esas son las claves del crecimiento acelerado en el mercado B2B actual.

La formación que ofrece B2BEXPERTS permite alcanzar estas metas en menos de tres meses. Dicha formación es impartida por Emili Jiménez, miembro del centro formativo con más de 35 años de experiencia en el sector, que garantiza el acelerado crecimiento de ventas en empresas B2B, cumpliendo con su objetivo de prestar apoyo a pequeñas y medianas empresas B2B a alcanzar niveles de efectividad similares a los de los líderes de sus respectivos mercados.