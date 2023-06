Nuevo espacio de Mimma Gallery en Torrejón de Ardoz

Mimma Gallery amplía su presencia en la Comunidad de Madrid con un nuevo espacio en Torrejón de Ardoz

El centro comercial Parque Corredor es la ubicación de su nuevo espacio

Son 475 m² de exposición de sofás y decoración

El sábado 17 de junio, tuvo lugar la inauguración de un nuevo espacio de Mimma Gallery en la localidad de Torrejón de Ardoz, convirtiéndose así en su tercer punto de venta en la Comunidad de Madrid.

A los cuatro espacios de Calle Padilla, Las Rozas (Európolis), Alcorcón y San Sebastián de los Reyes, se les suma un nuevo punto de venta en una nueva zona estratégica como es el centro comercial Parque Corredor, con una gran afluencia de público. La marca tiene como objetivo seguir creciendo en la Comunidad de Madrid abarcando esta zona estratégica hasta poder llegar a los 7 puntos de venta.

Esta nueva apertura, daba inicio al día por todo lo alto. Y es que, tras el éxito de las recientes inauguraciones en el País Vasco, Mimma Gallery quería agradecer la confianza a los asistentes de la localidad replicando su promoción más viral. De este modo, volvía a conseguir colas de gente desde primera hora de la mañana que esperaban poder ser uno de los 30 primeros asistentes para ser premiados con una de las 30 butacas a 1 €.

A las 10:00 h, se abrían las puertas de esta nueva tienda que luce las últimas tendencias en sofás y decoración repartidos en una superficie de 475 m² para convertir una casa en un hogar a la vanguardia de las novedades más recientes del mercado.

Este 2023, Mimma Gallery ha abierto 4 nuevos puntos de venta: dos en la ciudad de Vitoria, uno en Durango y esta recién apertura en Torrejón de Ardoz, a las que están previstas se sumen más a lo largo del año por el territorio nacional.

Un plan de expansión que no deja indiferente para que Mimma Gallery pueda estar presente en todos aquellos hogares que lo deseen.

Jose Mº Chia, CEO de la firma confirmaba que "aunque es cierto que las últimas aperturas han estado más focalizadas en la zona norte de España, no queremos dejar de centrarnos en comunidades como Madrid que tienen un gran potencial en el sector de muebles, descanso y decoración. Pronto seguiremos con nuevas inauguraciones en la zona reforzar nuestros puntos de venta en la ciudad".

Durante la jornada, acudieron influencers focalizadas en decoración y lifestyle como Sandra (@pasitoapasitodecorando), Carmen (@elcuartobe), Marta (@mamaszulus) y Belén (@house.of.bele) que no quisieron perderse la oportunidad de visitar el nuevo espacio de la marca el día de su apertura.

Con este nuevo punto de venta, Mimma Gallery ya cuenta con cuatro tiendas en la Comunidad de Madrid que se ampliarán a cinco en los próximos meses, sumándose a los ya 21 puntos de venta distribuidos por el territorio nacional como la Zona del Levante, Girona y Zona Norte.

Un gran avance a tener en cuenta en el proyecto de expansión territorial de la marca.