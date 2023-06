El evento clave para empresas en busca del mejor talento, JOBMadrid

En el competitivo mundo empresarial actual, encontrar el talento adecuado se ha convertido en una prioridad para las empresas que desean crecer y destacarse en sus respectivos sectores. JOBMadrid se posiciona como la Hiring Fair líder para la conexión entre empresas y el mejor talento joven en el mercado laboral. Con su enfoque innovador y su éxito comprobado año tras año, el congreso internacional ofrece a las empresas una oportunidad única para descubrir a profesionales altamente cualificados, visibilizar sus oportunidades y fortalecer su marca empleadora. El evento, organizado por Talent Point HRC, celebra su séptima edición el 22 de noviembre de 2023 en el espacio Truss Madrid, dentro del emblemático WiZink Center.

Crecimiento y Oportunidades JOBMadrid ha experimentado un crecimiento constante desde su primera edición, convirtiéndose en un evento de referencia en el ámbito de la conexión empresarial. Cada edición ha superado las expectativas, atrayendo a un número creciente de empresas y jóvenes profesionales en busca de oportunidades de colaboración y crecimiento. La última edición contó con la asistencia de más de 5.000 candidatos junior.

El evento ofrece un entorno dinámico y estimulante donde las empresas pueden presentar sus oportunidades, establecer contactos valiosos y descubrir a los profesionales más prometedores y comprometidos del futuro. Desde startups en busca de talento innovador hasta multinacionales que desean ampliar su equipo, JOBMadrid ofrece una plataforma diversa y enriquecedora para todos los sectores y perfiles profesionales.

Networking y Colaboración Una de las claves del éxito radica en su enfoque en el networking y la colaboración. Durante el evento, las empresas tienen la oportunidad de interactuar de manera directa con los jóvenes profesionales más destacados, estableciendo conexiones valiosas que pueden dar lugar a futuras colaboraciones y proyectos en común. Además, ofrece espacios específicos para sesiones de networking, talleres interactivos, entrevistas one to one, talent days y mesas redondas, donde los participantes pueden intercambiar ideas, conocimientos y experiencias.

Talento junior JOBMadrid se destaca por su capacidad para atraer a un talento joven y diverso. Los participantes provienen de una amplia gama de disciplinas y áreas de especialización, lo que permite a las empresas encontrar perfiles que se ajusten a sus necesidades específicas. Algunos de los backgrounds académicos son: Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas (ADE, Contabilidad y finanzas, Marketing y publicidad…), Ingenierías Informáticas (Software, Datos, Business Analytics…), industriales y civiles (aeroespacial, robótica…), Arquitectura, Perfiles digitales (Community Manager, e-commerce…), Ciencias Aplicadas, Biociencias y Agroalimentaria, Ciencias de la Salud (Medicina, Farmacia, Fisioterapia…), Educación, Turismo, Hostelería y Cultura, Arte y Humanidades, entre otros.

El evento cuenta con una plataforma propia donde las empresas pueden encontrar el talento joven y motivado que impulsará su éxito futuro. En la plataforma podrán publicar ofertas ilimitadas, ver qué candidatos han aplicado a sus vacantes y contactar con ellos previo, durante y después del evento.

Cómo participar en el evento Las empresas interesadas en participar en la séptima edición de JOBMadrid pueden agendar reunión y pedir más información a través del sitio web oficial del evento. El proceso de registro es sencillo y ofrece diferentes categorías de participación para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Además, cuenta con una organización dedicada que brinda asistencia personalizada y está disponible para responder cualquier pregunta o consulta.

Las empresas también podrán impartir talleres, conferencias o participar en mesas redondas. Se trata de una oportunidad que tienen para compartir sus conocimientos y perspectivas únicas con candidatos y con otros profesionales. El objetivo es crear un ambiente de aprendizaje dinámico y enriquecedor en el que todos los asistentes puedan acceder a información relevante y actualizada sobre las últimas tendencias del mercado laboral. Las temáticas de las conferencias y talleres pueden abarcar una amplia gama de áreas, desde estrategias de búsqueda de empleo, desarrollo profesional, hasta gestión de talento y transformación digital.

Una presencia continua para el éxito a largo plazo JOBMadrid23 no termina el evento de un día. Como parte de la plataforma en línea jobinplanet.com y sus redes sociales, las empresas participantes seguirán recibiendo exposición y promoción continua durante todo el año. Es decir, que su marca empleadora y sus oportunidades de trabajo seguirán llegando a una amplia audiencia incluso después del evento, lo que les brindará la oportunidad de reclutar a largo plazo y mantener una presencia constante en el mercado laboral.

El evento se ha convertido en el punto de encuentro por excelencia entre talento y oportunidades. Su enfoque en la colaboración, el networking y la diversidad garantiza que las empresas puedan encontrar los perfiles profesionales que necesitan para crecer y tener éxito en sus respectivos sectores. Quienes estén buscando el talento joven que marcará la diferencia en su empresa, no pueden perderse la oportunidad de participar en JOBMadrid.