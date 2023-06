Sto participa en el diseño del sistema acústico del Centro Interpretativo Angra do Heroísmo de las Islas Azores

El espacio preserva la historia y el patrimonio de la ciudad y la remodelación del edificio existente ofrece accesibilidad y la apertura total al público. StoSilent Direct es una estructura tipo sándwich de granulado de vidrio expandido y lana mineral con excelentes propiedades de amortiguación del sonido, ideal para recintos de poca altura y que garantiza el confort y el diseño. La entrevista a Álvaro Siza está disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ff7msMSlx6Q En la isla de Terceira, en el archipiélago portugués de las Azores, se encuentra el Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, una destacada creación del reconocido arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira. El objetivo principal del Centro es el de difundir la importancia del centro histórico de la ciudad, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El conjunto arquitectónico fusiona armónicamente elementos antiguos y modernos, y tiene una doble finalidad: rendir homenaje a la historia de la ciudad y mostrar una actitud abierta al cambio y la renovación.

Desde Sto, multinacional alemana especializada en el desarrollo de sistemas y soluciones constructivas, se realizó un minucioso estudio con el fin de lograr una acústica perfecta que ofreciera una experiencia auditiva de calidad al público, especialmente de cara a las actuaciones dentro del auditorio.Y es que, su sistema StoSilent Direct se puede aplicar directamente sobre una gran variedad de soportes y, además, está recomendado para recintos de poca altura como es el caso del Centro Angra do Heroísmo. La base de este sistema para superficies de gran tamaño es una estructura tipo sándwich de granulado de vidrio expandido y lana mineral con excelentes propiedades de amortiguación del sonido. Asimismo, el sistema directo no lleva subestructura y es ideal para paredes y techos que se pueden revestir directamente, gracias al cual el complejo se ha convertido un lugar funcional que otorga confort y diseño a los asistentes.

Para albergar al espacio, la ciudad eligió la Casa dos Pamplona, un edificio de cuatro plantas con un aspecto homogéneo típico de la arquitectura de Angra do Heroísmo que necesitaba una reforma urgente. El diseño de las nuevas secciones del edificio se basa principalmente en el volumen y la orientación del edificio existente, así como en la forma del terreno y el entorno que lo rodean. En la actualidad el complejo alberga, entre otros, una cafetería, una sala para conferencias y reuniones y se pueden realizar pequeñas exposiciones al servicio del programa cultural de la comunidad.

Para más información y conocer los detalles del diseño del Centro Angra do Heroísmo, es posible acceder a la entrevista de José Carlos Nunes de Oliveira, Arquitecto de NOARQ, a Álvaro Siza aquí https://www.youtube.com/watch?v=ff7msMSlx6Q