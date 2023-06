Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, se reúne con Juan José Montes, CEO de Cigna Healthcare en España, con el propósito de acelerar la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Cigna Healthcare colabora con el proyecto social de la Fundación Adecco #EmpleoParaTodas las personas, desde el año 2019, con el objetivo de favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El vídeo del encuentro entre Montes y Pineda puede visualizarse en el siguiente enlace: https://youtu.be/Q1IhzETmfHM Cigna Healthcare sigue avanzando en su compromiso por la diversidad y la inclusión de la mano de la Fundación Adecco, institución con la que lleva trabajando desde 2019, a través del programa #EmpleoParaTodas las personas, con el objetivo de impulsar el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

Para seguir acercándose a este propósito, Cigna Healthcare ha decidido dar un paso más e implicar a todos los estamentos de la compañía, empezando por la propia dirección. Es por ello, que su director general en España, Juan José Montes, se ha reunido con Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down y embajador de la Fundación Adecco, para charlar sobre iniciativas de diversidad e inclusión en la empresa, que abran puertas a quienes más difícil lo tienen, como las personas con discapacidad.

"Como consultor de diversidad de la Fundación Adecco mi función es concienciar, partiendo del reconocimiento de que todos tenemos prejuicios. Es la mejor forma de ver las cosas de una manera más global. Las empresas tienen que asumir el riesgo y dar oportunidades a quienes más difícil lo tienen; creo que hay mucho potencial que se está desperdiciando", ha destacado Pineda, quien también ha querido poner el foco en la diferencia entre inclusión e integración. "En los años 80 se hablaba de integración, pero creo era un modelo desigual. La inclusión es todo lo contrario, es normalizar. El claro ejemplo de inclusión es lo que estamos haciendo ahora, una persona con síndrome de Down charlando sobre diversidad con el director general de una compañía. Al final, soy uno más", ha recalcado.

En dicho encuentro, Montes ha reafirmado su propósito por "normalizar la diversidad, aceptar a todo el mundo como es y no tener prejuicios a la hora de buscar personas adecuadas para una determinada función". Y ha refrendado su compromiso por ser "un líder más inclusivo, unir el talento, y ser capaz de buscarlo en aquellas personas que lo tienen y que lo pueden aportar a la empresa". Idea que ha suscrito Pineda, asegurando que "un líder inclusivo es aquella persona que pone en el centro a la persona y su talento".

Ambos han coincidido en que las empresas están avanzando mucho en materia de inclusión, pero que aún queda mucho camino por recorrer, siendo este encuentro una oportunidad para mostrar la necesidad de implicar a los máximos representantes de las empresas, alineando su estrategia con la meta de la inclusión.

"Este encuentro con Pablo Pineda ha sido una gran experiencia que, sin duda, contribuirá a visibilizar el talento y valía de las personas con discapacidad. Pablo es un referente que rompe todos los estereotipos y refleja cualidades como la empatía, la cooperación y el pensamiento crítico. En definitiva, actitudes clave que es necesario poner en valor para allanar el camino de las personas con discapacidad hacia el empleo"- ha destacado Montes.

Por su parte, Pablo Pineda ha explicado que: "Para que la inclusión laboral sea una realidad, la implicación de los CEOs es fundamental. Por eso estos encuentros en primera persona tienen mucho valor, ya que podemos hablar de tú a tú y tengo la gran suerte, y oportunidad, de poder trasladar, en nombre de todas las personas con discapacidad, los retos que existen en las empresas para que nuestra presencia sea real y duradera".

Trabajando por una inclusión plena y real

Cigna Healthcare se unió al proyecto social de la Fundación Adecco, #EmpleoParaTodas las personas en el año 2019, con el objetivo de impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Una iniciativa que, en 2022, generó 5.551 empleos para este sector de la población.

Además, Cigna Healthcare respalda el programa Plan Familia, de la Fundación Adecco y recientemente ha colaborado en la Carrera de las Capacidades, que se celebró en Madrid y Barcelona el pasado 11 de junio, y que logró congregar a más de 2000 corredores.

Desde su creación en 1999, la Fundación Adecco trabaja por el empleo de las personas que lo tienen más difícil. A lo largo de sus más de dos décadas de historia, la entidad se ha consolidado como un ‘partner’ de referencia para desarrollar estrategias de diversidad, equidad e inclusión que, por un lado, impacten en la competitividad empresarial, mejoren los estándares de cultura inclusiva, y, por otro, contribuyan a reducir la desigualdad y exclusión social en España. Esta labor ha convertido a la Fundación Adecco en la primera institución en recibir el Sello de Inclusión Social (SIS), un distintivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que distingue a las entidades que lleven a cabo acciones destinadas a mejorar la situación de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV). Una medida desarrollada para favorecer el tránsito desde una situación de riesgo de exclusión, es decir, que reconoce la labor de proyectos que contribuyen a conseguir la plena inclusión.

