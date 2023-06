Un 51% de niñas participan en el concurso "DXC Iberia Codes", con el reto de crear un videojuego de aventuras "contra la crisis energética"

El equipo "Los Energiberos" de Zaragoza, en la categoría junior, y el "IRS" de Asturias en el senior, han resultado ganadores del concurso "DXC Iberia Codes 2023", impulsado por DXC Technology, que en esta convocatoria ha tenido como temática "combatir la crisis energética" En esta edición, que por primera vez supera la presencia de niñas con un 51%, han participado centros educativos de toda España, que han asumido el reto de crear un videojuego de aventuras centrado en "combatir la crisis energética". El objetivo de DXC Iberia Codes es acercar a jóvenes de entre 10 y 15 años la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) de una forma atractiva, divertida y fácil de desarrollar.

El reto junior está dirigido a alumnos de 5º de primaria a 1º de secundaria, entre 10 y 12 años. Los ganadores de 2023 han sido Alex y Guillermo, del Colegio Hijas de San José y Teresiano del Pilar de Zaragoza. Su proyecto ha consistido en videojuego de plataforma bidimensional (2D). Un "mundo cerrado" de estilo similar a Super Mario Bros, Donkey Kong, Crash Bandicoot, etc. Un juego individual donde hay que superar varios obstáculos mientras se atraviesa un entorno de juego 2D para lograr un objetivo.

El reto senior está dirigido a alumnos de 2º a 4º de secundaria, de entre 13 y 16 años. El equipo ganador está formado por Iris y Rodrigo, del Colegio École de Asturias. Su proyecto es un videojuego 3D, tipo "mundo cerrado", con 4 niveles. El jugador debe superar varios minijuegos y enfrentarse a uno o más oponentes hasta llegar a su objetivo final, con el fin de poder salvar el planeta.

El anuncio del fallo del jurado y la entrega de premios se realizó en un evento online en el que Juan Parra, Presidente de DXC Iberia animó a los finalistas a "disfrutar de estos años de infancia y adolescencia y, también, a estudiar y a acercarse de una manera divertida a las nuevas tecnologías, para potenciar sus capacidades en un mundo donde la tecnología estará cada vez más presente".

Jaume López, director de Innovación de DXC y presidente del jurado destacó la calidad de los proyectos "con los que, un año más, el jurado ha disfrutado jugando" y los animó a seguir adelante en este apasionante mundo de la tecnología".

Los otros equipos que llegaron a la final procedían de los centros: IES do Castro de Vigo (Pontevedra), Colegio Paula Frassinetti (Asturias), CEIP Maestro Arturo Giner (Sevilla), Colegio Santo Ángel (Asturias), CEIPP San Roque de Darbo (Pontevedra), Colegio Salesiano Santo Ángel (Asturias) e IES El Pinar (Madrid).

El concurso

Lanzado en 2018, DXC Iberia Codes tiene como objetivo facilitar que los jóvenes se acerquen a la programación y la tecnología de manera fácil y divertida con un concurso anual que despierta su curiosidad e imaginación y les permita desarrollar un tipo de pensamiento computacional.

El concurso contempla dos categorías: Junior, de 10 a 12 años, y Senior, de 13 a15 años que deben utilizar el programa de desarrollo Scratch para crear un videojuego que, además de divertido debía reflejar los valores asociados a la temática.

Los ganadores recibieron premios relacionados con la robótica, para que puedan seguir practicando en su tiempo libre y no pierdan la ilusión por estas disciplinas.

Difusión de las TICs

Al aspecto lúdico y divulgativo de DXC Iberia Codes se suma la gran difusión, en toda Iberia, de una cultura orientada a fomentar las TICs y la generación de vocaciones tempranas en el ámbito de la tecnología y la ciencia. Cada año aumenta el interés informativo y la presencia en los medios del concurso y de sus protagonistas. También lo hacen las solicitudes de participación de centros educativos y de otras instituciones.

En Galicia, destaca la colaboración de la Xunta, a través de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), que ha apoyado y difundido el concurso en todas sus ediciones, apostando por un modelo integral de gestión de las TIC. Fruto de esta apuesta es el Plan DigiTalent, Plan de Promoción del Talento Digital de Galicia, con el fin de reforzar las capacidades digitales de los ciudadanos. DXC Iberia Codes forma parte de su catálogo de actividades dirigidas al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en la infancia y adolescencia.

Concurso premiado por AUTELSI

El proyecto "DXC Iberia Codes: #DXCCovidHeroes", de DXC Technology resultó ganador en la categoría 'Labor de divulgación y difusión de las TIC' en la edición 2021 de los Premios de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI).