El 61% de los españoles cambiaría la marca de comida de su mascota si conociera mejor su composición, según una encuesta de Edgard & Cooper

La encuesta, realizada por la marca de comida natural para perros, revela el interés de los españoles por poner un mayor foco en lo que comen sus mascotas, ya que el 96% de los encuestados considera que la alimentación influye en la vida del animal a largo plazo. Un dato que sorprende teniendo en cuenta que el 35% de los encuestados desconoce qué ingredientes forman parte de la composición de la comida de su mascota Cada vez los españoles son más conscientes de la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Los dueños de mascotas también lo son y quieren transmitir esta misma filosofía a sus peludos compañeros. Así lo demuestra un estudio realizado por la marca de alimentación natural para mascotas Edgard & Cooper que refleja que el 96% de los españoles cree que la alimentación de sus mascotas influye en la vida del animal a largo plazo.

Un dato que sorprende dado el desconocimiento que existe a la hora de diferenciar los ingredientes adecuados para la perfecta salud de las mascotas. "Si comes mal, te sientes mal". Una premisa clara en el día a día de todos y en la que se debe trabajar si no se quiere que estas sufran de problemas digestivos, sobrepeso u obesidad así como otras dolencias renales crónicas.

Tanta es la desinformación que el 35% de los encuestados afirma no saber los ingredientes que componen la comida que les da a su mascota. Para ello, es importante una labor de educación y concienciación para dar alimentos más equilibrados a las mascotas.

Priorizar los ingredientes reales en la alimentación de las mascotas

Es importante educar a los dueños de mascotas sobre la selección de alimentos de calidad y la comprensión de los ingredientes presentes en ellos. El 61% estaría dispuesto a considerar una nueva marca si conociera mejor la composición de los alimentos.

Las mascotas dependen de sus dueños para mantenerse sanas y felices. Por eso es esencial que haya más transparencia sobre los componentes de los alimentos para su bienestar y felicidad.

Proporcionar a los amigos peludos una dieta sana y sabrosa

Asimismo, es importante conocer la diferencia que existe entre dos términos presentes en este estudio, ‘harinas de carne’ y ‘carne fresca’ ya que el 35% de los encuestados confirma no saber qué proporcionan a sus mascotas y la calidad de los ingredientes de la comida que les dan.

Por ello, en lugar de recurrir a la utilización de harina de carne elaborada, a veces, de otros subproductos animales, como huesos, pezuñas o plumas mediante un proceso de calentamiento, es mejor escoger carne fresca, junto con una variedad de frutas, verduras y pescado, utilizando métodos de calentamiento menos procesados y más adecuados a la hora de elaborar la comida de los perros y gatos.

Además, la utilización de carne fresca favorece la mejor digestión de las mascotas según varios estudios científicos (42%). Un dato importante que contribuye al bienestar y la vitalidad de las mascotas.

Brindar a los peludos una dieta saludable y sabrosa

Estos resultados han reflejado la importancia de educar a los dueños sobre la selección de alimentos de calidad y la comprensión de los ingredientes presentes en ellos. La recomendación de un veterinario (72%) y el conocimiento de la composición de los alimentos (61%) fueron los principales motivos citados por los encuestados para considerar un cambio de marca (37%).

Cuidar cada aspecto y proceso con minuciosidad es fundamental, ya que no solo se trata de utilizar ingredientes de calidad. Es importante tener en cuenta desde la selección de los componentes y recetas de la comida hasta el cuidadoso proceso de producción. Esto garantiza que se conserve por completo su sabor lo mejor posible, así como todos sus beneficios y nutrientes. "¿Sabes realmente qué están comiendo los perros? Las mascotas dependen de sus dueños para mantenerse saludables y felices. Por eso, es esencial que conozcas los componentes de su comida para su bienestar y felicidad".