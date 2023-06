El 79% de los jóvenes españoles reconoce gastar más de lo que ingresa cada mes, según Alfio Bardolla

El 83% de los encuestados menores de 35 años asegura no haber recibido nunca formación financiera. El mercado inmobiliario es el que más interés genera entre los jóvenes españoles. Por ello la academia internacional de formación financiera presenta un curso presencial en Málaga los próximos días 24 y 25 de junio Según la última encuesta elaborada por la academia de formación financiera internacional Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es) casi 8 de cada 10 jóvenes reconoce tener que gastar más de lo que ingresa cada mes para poder cubrir todas las necesidades.

En una época en la que la vivienda ocupa más del 60% del gasto de los jóvenes, la alimentación el 10% y el resto de necesidades básicas cerca del 15%, conseguir gastar lo justo es una tarea muy complicada para acabar el mes.

Por este motivo, cada vez son más los jóvenes que se interesan por completar su formación financiera para así poder enfrentar la difícil tarea de acabar el mes con el sueldo e incluso comenzar a invertir para generar ingresos complementarios.

Alfio Bardolla, fundador de la academia de formación financiera explica, "Son muchos los jóvenes que nos escriben para preguntar si existen estrategias para conseguir invertir a pesar de tener un sueldo justo cada mes. Se ven en la necesidad de buscar fórmulas que les ayude a complementar su sueldo para el futuro".

Una de las principales cuestiones que afirma el 83% de los encuestados menores de 35 años es que en su etapa formativa no recibieron la formación adecuada para enfrentarse a las necesidades financieras. Por ello ante un contexto de dificultad económica son muchos los que no saben las estrategias económicas que pueden utilizar.

"Sin duda uno de los mejores consejos que se pueden aplicar los jóvenes es que cuanto antes aprendan a gestionar el dinero y los ingresos, antes podrán conseguir una estabilidad personal", explica Alfio Bardolla.

El principal problema de cualquier economía es gastar por encima de lo que se ingresa. Algo que a la mayoría de los jóvenes (79%) les ocurre por no contar con una preparación adecuada para la gestión de las finanzas. Algo que se agudiza por la subida de la inflación y las bajas condiciones laborales que existen.

El presupuesto

Elaborar un presupuesto mensual es la mejor solución para poner orden a las finanzas personales. En este presupuesto es recomendable incluir tanto los ingresos como los gastos, desde los básicos y necesarios, hasta los adicionales: facturas, suscripciones, gimnasio, alimentación, ocio, etc.

Según los datos de la encuesta de Alfio Bardolla, sólo el 7% de los jóvenes reconoce haber elaborado un presupuesto personal para la gestión de todos los gastos de cada mes.

"El presupuesto es necesario para poder ordenar las finanzas personales. En función de los datos que arroja se podrán tomar decisiones y hacer las correcciones necesarias en las finanzas personales. Por ejemplo, tal vez se pueda detectar que no son necesarias determinadas suscripciones o que el gasto en un determinado aspecto es demasiado elevado y penaliza el ahorro", explica el experto.

Según los datos de Alfio Bardolla, el 89% de los jóvenes que elaboraran un presupuesto y lo cumplen consiguen ordenar sus finanzas hasta el punto de permitirles ahorrar para invertir.

Y es que 2 de cada 5 jóvenes aseguran estar interesados en las estrategias de inversión para lograr un ahorro complementario de cara a la jubilación. Así, en el último año los ha aumentado un 79% el número de jóvenes menores de 35 años que se han apuntado a cursos de formación financiera para mejorar su economía personal.

La educación financiera se ha convertido hoy en día en uno de los principales intereses de los españoles para conseguir superar una crisis económica en la que la inflación y los bajos sueldos complican la forma de vivir y preocupa especialmente de cara al futuro.

Inmobiliaria lo que más atrae a los jóvenes

Según los datos Alfio Bardolla, el 72% de los jóvenes escogería la inversión inmobiliaria como estrategia principal de inversión. El problema es que desconocen las posibilidades reales que tienen para acceder a este sector. Por este motivo, la academia internacional de formación financiera ha creado un curso específico que realizará en Málaga de manera presencial los días 24 y 25 de junio bajo el título "Invertir en Inmuebles".

El curso de Alfio Bardolla está dirigido a todos los públicos que estén interesados en iniciarse y optimizar sus finanzas personales a través del mercado inmobiliario.