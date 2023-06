¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar furgonetas seminuevas?, por M10 Selection

A diferencia de los vehículos de uso personal, las furgonetas requieren de un mayor cuidado al momento de su compra, sobre todo porque están diseñadas para desempeñar labores de logística con una alta cantidad de tiempo en carretera y con un esfuerzo mucho más grande en cuanto dimensiones de carga. Es por esto que la compañía de venta de furgonetas en Girona y vehículos industriales, M10 Selection, se propuso señalar en este artículo qué se debe tener en cuenta al momento de comprar una furgoneta de segunda mano.

Recomendaciones para comprar furgonetas Es importante que al momento de adquirir cualquier vehículo usado, se solicite un informe detallado de su situación de tráfico para conocer de antemano si la furgoneta presenta cargas y si estas se pueden transferir sin problemas. Este paso es de suma importancia, ya que la mayoría de las furgonetas se encuentran a nombre de las empresas con las que trabajan por lo que pueden presentar problemas en Hacienda, Seguridad Social, concurso de acreedores, etc. Todo esto puede impedir la libre circulación del vehículo en la carretera y evitar el uso continuado de la furgoneta para las actividades requeridas.

También es importante que los futuros compradores hagan un sondeo continuo del mercado de furgonetas seminuevas, para de esta manera determinar precios y conocer la oferta de vehículos para un sector en específico. La masificación de los viajes en cámper o casas rodantes, por ejemplo, ha hecho que algunos modelos aumenten su demanda, minimizando su comercialización para otros usos a nivel industrial, minimizando su uso para otras tareas. En esa medida se hace necesario determinar de antemano cuál va a ser el uso puntual del vehículo y a partir de allí iniciar el sondeo de ofertas.

¿Es importante el kilometraje en las furgonetas? Si bien el kilometraje es importante al momento de comprar cualquier vehículo, en el caso de las furgonetas seminuevas esta variable no es tan determinante, ya que es común encontrar furgonetas seminuevas con marcaciones cercanas a los 200.000 Km. En esos casos es mejor enfocarse en el estado general del vehículo y en el número de mantenimientos realizados.

También se debe determinar si el motor del vehículo es el apropiado para transportar la carga requerida y para recorrer los kilómetros necesarios dentro de la operación propia. El motor a gasolina, por ejemplo, es ideal para las personas o empresas que no requieran transportar cargas muy pesadas o movilizarse por trayectos muy largos. En cambio, el motor diésel está diseñado para mover mercancías con mayores dimensiones y para cubrir grandes distancias en poco tiempo.

Los interesados en adquirir una furgoneta para uso comercial o individual, solo deben acceder a la página web de M10 Selection y elegir el modelo que deseen, teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones. Esta compañía ofrece una asesoría personalizada y detallada al momento de la compra, de tal manera que sus clientes tomen una decisión informada sobre el vehículo que les gustaría adquirir.