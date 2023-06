El Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara explica cuáles son los síntomas menopausia

La menopausia es una etapa fisiológica de la vida de la mujer que implica el cese de las menstruaciones al final de la vida fértil. Se trata de un fenómeno normal que implica el comienzo del periodo conocido como climaterio, una transición entre el periodo fértil y el reposo ovárico.

Antes de que la menstruación adquiera carácter irregular o desaparezca, los cambios hormonales podrían ocasionar sintomatologías que afecten el bienestar físico, mental, emocional y social de las mujeres.

Por tal motivo, ante la duda de los síntomas menopausia, es necesario recurrir a un asesoramiento médico especializado como el que ofrece la web del Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara.

Menopausia, la necesidad de no subestimar los síntomas La menopausia es uno de los periodos que mayor temor e incertidumbre infunde a la mujer porque, no solo representa el final de la menstruación, sino que en él se desarrollan de forma abrupta diversos cambios hormonales, junto con algunas manifestaciones clínicas y endocrinas que conllevan la atención de la medicina especializada.

Según el portal médico que encabeza el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, esta etapa fisiológica en España suele manifestarse alrededor de los 50 años, aunque el rango de edad tiende a variar entre los 45 y 55 años. Por debajo de ese segmento etario se sitúa la menopausia temprana e insuficiencia ovárica prematura.

Desde el sitio web del Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara remarcan que a medida que los ovarios dejan de funcionar y caen los niveles de hormonas femeninas (estrógenos), emergen los síntomas de menopausia más característicos, los cuales en algunos casos pueden impactar negativamente en la calidad de vida de la mujer.

Las sintomatologías más comunes incluyen los sofocos, cuya aparición tiende a darse de forma aislada (una o dos veces al día); sudoración nocturna profusa; trastornos del sueño y sequedad e irritación vaginal dado que – al disminuir los niveles de estrógenos – los tejidos de la vulva, vagina, y vejiga se vuelven más finos y secos.

Al mismo tiempo, durante la transición a la menopausia, algunas mujeres pueden experimentar depresión y otros trastornos como irritabilidad, fatiga, cambios de humor, dificultad para concentrarse y hasta cambios estéticos como el incremento de la grasa corporal.

Por qué acudir a especialistas con formación específica en menopausia La realidad actual está marcada por una gran desinformación tanto en la opinión pública como en la propia clase médica acerca de los temas vinculados con la menopausia. En este contexto, hay muchas mujeres que no se han atendido y otras cuyos problemas no fueron tratados correctamente mediante un enfoque especialista.

La plataforma que encabeza el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, uno de los expertos más reconocidos de Europa en cuanto a Sexología Médica, Ginecología Endocrina y Medicina Reproductiva, permite acceder a las mujeres a un eficaz asesoramiento médico sobre este periodo fisiológico y consultar documentos comprobados científicamente.

De hecho, tanto la Asociación como la Fundación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM y FEEM) – esta última presidida por el profesional de Granada – publican habitualmente numerosas guías clínicas y promueven una formación médica y de enfermería en esta materia.

Además, el portal posee un enlace directo a una especie de estudio observacional que mide la calidad de vida de las pacientes en la peri y posmenopausia.