El aborto en un Estado de derecho

El presidente Macron, al inaugurar en enero la presidencia francesa en la Comisión europea, propuso incluir el aborto en la carta europea de los derechos fundamentales. Afortunadamente, a punto de acabar su mandato, podemos afirmar que su llamamiento no tuvo el eco suficiente, así que por ahora limita su intento a la Constitución francesa.

El Gobierno alemán quiere igualmente establecer el aborto como un derecho y acaba de crear una comisión para que presente la correspondiente propuesta al Parlamento (Arndt queda bien enterrado). España se suma a esa tendencia, cuyo próximo objetivo es fácilmente predecible: acabar con la objeción de conciencia del personal sanitario. Una vez que el aborto ha adquirido plena carta de naturaleza legal, no tiene sentido que alguien objete, piensan. Hay que acallar como sea esas voces que no dejan de recordarnos que el aborto es un crimen terrible, en el que se derrama la sangre más inocente e indefensa. Corren malos vientos para los bienes fundamentales que el Estado de derecho prometía garantizar.